Hetek óta fosztogatják az Európai Parlament irodáit

Nico Semsrott európai parlamenti képviselő arra lett figyelmes a karantén után visszatérve a munkahelyére, hogy az irodáját távolléte alatt valaki kifosztotta, elvittek két laptopot, de nem ő volt az egyetlen, mintegy 50 irodát törtek fel az épületben a vesztegzár alatti időszakban, mindezt az Európai Parlament épületében Brüsszelben. Mivel állítása szerint sem az EP elnöke, sem a biztonságiak nem foglalkoztak a problémával, a Twitteren tett közzé bejegyzéseket, hogy felhívja a figyelmet a betörésekre – számolt be a V4NA.

My parliamentary office was broken into – and so were at least 50 others.

Neither the European Parliament nor its president, David Sassoli, seems to care.

¯_(ツ)_/¯

(Now with english subtitles!)@Europarl_ENhttps://t.co/L1sAJ2xmmZ

— Nico Semsrott (@nicosemsrott) June 30, 2020