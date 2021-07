Hitelesítette a kormány népszavazási kérdéseit a választási bizottság

Szabad utat kaptak a kormánynak a gyermekvédelem ügyében benyújtott népszavazási kérdései – erről döntött pénteken a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Mint azt portálunk is megírta, Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar kormány népszavazást kezdeményez öt fontos kérdésben. Most ezekről a kérdésekről döntött az NVB. A kormányfő videós bejelentését és a népszavazási kérdéseket IDE KATTINTVA tudja megtekinteni, illetve elolvasni.

A kérdések hitelesítését az NVB tagjai közül kilencen támogatták: Téglási András, Bozsóki Éva, Lugossy-Sági Krisztina, Sasvári Róbert, Szalay Tamás, Tóta Áronné választott tagok, valamint Borbély Andrea, a Jobbik, továbbá Lovas András, a KDNP és Sárhegyi Zoltán, a Fidesz delegáltja. Ellene szavazott Fábián Adrián választott tag és Csonka Krisztián, az LMP delegáltja. A szavazásokban nem vett részt Fazekas Tamás, a Párbeszéd, Litresits András, az MSZP és Avarkeszi Dezső, a DK delegáltja.

A határozatok ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához.

Az emberek többsége a kormány mellett áll

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése alapján a túlnyomó többség a népszavazási kérdésekben a kormány álláspontjával ért egyet.

A kormánypárti tábor elsöprő, 86 százalékos támogatása mellett az ismeretlen preferenciájúak kétharmada is támogatja a kormányzati álláspontot

– derül ki az országos, reprezentatív kutatásból, amelyről részletesebben IDE KATTINTVA olvashat.

Brüsszel miatt van szükség a népszavazásra

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott rádiós interjújában korábban arról beszélt, hogy amiatt van szükség a népszavazásra, mert Brüsszel egy 54 oldalas dokumentumban követeli a magyar gyermekvédelmi törvény megváltoztatását. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: a családjogi törvények nemzeti hatáskörbe tartoznak. Szerinte két lehetőségünk van a jelen helyzetben: vagy engedünk, vagy nem. Mivel a gyermekeinkről van szó, nem engedhetünk – szögezte le Orbán Viktor, aki hozzátette:

„Szükségünk van minden magyar ember támogatására.”

A miniszterelnök felidézte, hogy ugyanígy volt ez a kötelező kvóták esetében is, akkor egész Európát a magyar népszavazók védték meg azok bevezetésétől.

„Ha van támogatás a nép részéről, akkor meg tudjuk nyerni ezt vitát. A kötelező szétosztási kvótákkal kapcsolatban már sikerült” – hangsúlyozta.

Azt szeretnék, ha beengednénk az aktivistákat az iskolákba

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Brüsszel szeretné, ha beengednénk az aktivistákat az iskolákba. Szerinte ez az uniós levélből is kiderül. Mint fogalmazott, a Bizottság szerint az iskolában vannak olyan jogok, amelyek megelőzik a szülői jogokat. Az unió az európai szabadságeszmény kiteljesedését várja ettől, és most a nemek területén is szabadon lehet dönteni, csakhogy a gyerek nem a felnőtt szabadság kérdésébe tartozik.

„Ez nem szabadság-, hanem gyermekvédelmi kérdés”

– szögezte le.

Orbán Viktor úgy véli, ki kell állni amellett, hogy „a magyar gyermekek nevelése a magyarokra tartozik”.

A miniszterelnökkel készült teljes beszélgetést IDE KATTINTVA tudja meghallgatni.