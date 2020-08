Ismét a leváltott jegyző vezeti Mohácson a Választási Irodát

A területi választási iroda vezetője újra kinevezte.

Azzal, hogy Csorbai Ferenc, a még hivatalban lévő MSZP-s polgármester múlt héten megszüntette a város jegyzője, dr. Kovács Mirella köztisztviselői jogviszonyát (azaz leváltotta a jegyzői posztról), a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetői megbízatása is megszűnt. Keddtől azonban ismét ő áll a HVI élén -írja a Pécsi Újság.

A múlt héten méltatlanság okán, azonnali hatályú felmentéssel megszüntette Mohács hivatalban lévő MSZP-s polgármestere a város jegyzőjének köztisztviselői jogviszonyát.

A Fidesz egy ezt követő sajtótájékoztatón azt kérdezte, hogy vajon csalásra készül-e az őszi önkormányzati választáson az MSZP, s a jegyző elbocsátása is ezzel van-e összefüggésben? Dr. Kovács Mirella ugyanis a Helyi Választási Iroda vezetője is volt menesztéséig, azzal viszont ez a megbízatása is megszűnt.

Augusztus elsejétől jogász munkakörben a megyei önkormányzat foglalkoztatja köztisztviselői jogviszonyban dr. Kovács Mirellát – mondta dr. Partos János, a Baranya Megyei Önkormányzat jegyzője.

Dr. Kovács Mirella a Területi Választási Iroda tagja is lett, ebben a minőségében letette az esküt is.

Abban az esetben, ha valahol valamilyen okból megüresedik a helyi választási iroda vezetői posztja, a területi választási iroda vezetője nevezi ki az új vezetőt. Mohács esetében pedig dr. Partos János dr. Kovács Mirellát nevezte ki, aki minden szükséges feltételnek megfelel, s erről Partos a Nemzeti Választási Irodát is tájékoztatta.

A megye jegyzője a lapnak elmondta azt is, mivel dr. Kovács Mirella az előző megszűnését követően 30 napon belül új munkaviszonyt létesített, a vonatkozó előírásoknak megfelelően erről tájékoztatta a mohácsi önkormányzatot.

Dr. Kovács Mirella 2005 óta, azaz tizenöt éve vezette jegyzőként a polgármesteri hivatalt, valamint a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetét.

Tevékenységét közmegelégedésre végezte, 2011-ben elnyerte az Év jegyzője elismerést is.