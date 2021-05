Itt a legújabb meleg büszkeséget reklámozó gabonapehely

Ezt ne hagyja ki! A politikai gátlástalanság iskolapéldája Dobrev Klára állítása 2006-ról (videó)

Limitált kiadású, különleges szivárványszínű gabonapelyhet dobott piacra az ismert márka, aminek bevételéből egy, a melegjogokat támogató szervezetet támogatnak. A kedves kabalfigurák mellett pedig a dobozon feltűnnek a gendersemleges névmások is – írja a V4NA.

A Kellogg’s az LMBTQ-közösséget támogató szervezettel, a GLAAD-dal együttműködve áll elő új, szivárványszínű müzlijével, a Together With Pride (Együtt. Büszkén.) nevű gabonapehellyel. A Kellogg’s minden megvásárolt doboz után 3 dollárral támogatja a GLAAD-ot.

Nem ez az első ilyen közös akciója a két szervezetnek, korábban már előálltak az „All Together” („együtt mindannyian”) nevű gabonapehellyel is. Akkor az összes Kellogg’s gabonapelyhet csomagolták egybe, a reggeli lila dobozán pedig együtt pózolt az összes márka kabalafigurája. Ez a limitált kiadású gabonapehely azonban csak online volt rendelhető.

Az új recept alapján készülő, gyümölcsös ízű, csillogó és szivárványszínű, Together With Pride ennek az együttműködésnek a következő fejezete.

Az akció lényege, hogy a Kellogg’s megmutassa a „sokszínűség, méltányosság és befogadás iránti elköteleződését”.

A GLAAD elnök-vezérigazgatója szerint pedig az együttműködés

lehetőséget teremt a családok számára, hogy beszélgessenek az elfogadás, együttérzés és a megértés fontosságáról, főleg, ha az LMBT-fiatalok is érintettek.

A csomagolásnak köszönhetően erre lehetősége is lesz a családoknak, hiszen a kedves kabalafigurák mellett helyet kaptak a müzli dobozán a gendersemleges névmások is, ráadásul még helyet is hagytak ki, hogy mindenki odaírja azt a személyes névmást, ami saját magának választott.

A Kellogg’s mellett az színes cukorkáiról ismert Skittles is fontosnak érezte, hogy kiálljon az LMBT-közösség mellett. Amellett, hogy pénzzel támogatják a GLAAD-ot, a cég a Pride hónap alatt lemond saját szivárványáról, mert ahogy írják, csak ebben az időszakban „csak egy szivárvány számít”.