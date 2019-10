Karácsony Gergelyt saját alkalmatlansága is idegesíti

Alternatív szavazatszámláló rendszer létrehozását jelentette be tegnap Karácsony Gergely, azt sugallva, hogy ellenőrizni kell vasárnap a választási szervek munkáját. A blöffök sora ezzel nem ért véget: a Zuglót pénzügyileg kivéreztető polgármester tegnap valótlanul állította, hogy Tarlós István 2006-ban adóssággal adta át utódjának a III. kerületet – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Budapesten minden szavazókörben lesz ellenzéki delegált – hangoztatta keddi sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely, amit azért tart fontosnak az ellenzék főpolgármester-jelöltje, mert – szerinte – így ellenőrizni tudják a voksolás tisztaságát. – Egy olyan alternatív szavazatszámláló rendszert fogunk kialakítani a választás napjára, amely minden kétséget kizárólag, mindenkit megnyugtathat afelől, hogy semmilyen csalásra nincs lehetőség – fogalmazott Karácsony,

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) ugyanis kérdésünkre megerősítette, hogy a jogszabályok nem tiltják ilyen alternatív szavazatszámláló rendszerek működtetését. Ez pedig azt jelenti, hogy Karácsonyék pontosan úgy tervezik ellenőrizni a választási eredményt, ahogyan azt eddig is mindig megtehették, és nem találtak visszaélést. Az NVI a Magyar Nemzet megkeresésére küldött válaszában azt is megjegyezte:

amiből kiderül, Karácsonyék bejelentésének semmi újdonságtartalma nem volt.

Mivel a főpolgármester-választás rendszere a legtisztességesebb és a leg­átláthatóbb intézmény – azt választják meg, aki a legtöbb szavazatot kapja –, az ellenzék az elmúlt években megszokott kampányeszközét, amelyben a választási rendszerre fogta a politikai teljesítményének hiányát, nem tudja most ősszel alkalmazni – nyilatkozta lapunknak Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont-csoport vezetője.

Az alternatív szavazatszámlálás itt a mítoszépítés eszköze lehet – fogalmazott.

Kocsis Máté: Alkalmatlan Zugló polgármestere

Valótlanságnak nevezte a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely azon állítását, mely szerint Tarlós István adóssággal adta át korábban a III. kerületet utódjának. Kocsis Máté az ellenzéki főpolgármester-jelölt egy korábbi nyilatkozatára reagálva elmondta: példátlan, hogy volt olyan pillanat, amikor a zuglói önkormányzat számláján mindössze ötvenmillió forint volt, és várhatóan a költségvetési egyensúlyhoz 2,5 milliárd fog hiányozni. – Zugló gazdálkodása is Karácsony Gergely alkalmatlanságát bizonyítja – hangsúlyozta a politikus. Tarlós István is cáfolta ellenfele vádjait: – Közismert, hogy Óbudát gyakorlatilag adósság nélkül adtam át 2006-ban. Sajnálom Karácsonyt. A jelek szerint maradék ítélőképességét is elveszítette. Úgy tűnik, mégis igaza lehet Puzsér Róbertnek. Karácsony nagyjából annyiszor hazudik, ahányszor megszólal – fogalmazott közleményében a főpolgármester, akinek állítását Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere is megerősítette.