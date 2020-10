Karácsonyék politikai haszonszerzésből szolgálják ki az LMBTQ-szervezeteket (videó)

Ultraliberális értékrendet képvisel a budapesti városvezetés – jelentette ki Csepel fideszes polgármestere a Hír TV Budapesti Srácok című műsorában. Borbély Lénárd szerint politikai haszonszerzés miatt Karácsony Gergelyék az LMBTQ-szervezetek céljait is kiszolgálják. A főpolgármester támogatja a pride-ot és többek között a 6. kerület momentumos polgármesterével együtt kitűzték a szivárványos zászlót is a városházára. Soproni Tamás eközben kijelentette, támogatja azt is, hogy azonos nemű párok is fogadhassanak örökbe gyereket.