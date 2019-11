Kerti partin szórakozókra nyitottak tüzet Kaliforniában (videó)

Az eset a település délkeleti részén történt este 6 óra körül, amikor még csak gyülekeztek az emberek a családi, baráti összejövetelre, hogy egy amerikaifoci-meccset megnézzenek együtt a tévében – közölte Bill Dooley, a helyi rendőrség hadnagya.

A KSEE/KGPE helyi tévéállomásoknak Michael Reid rendőrparancsnok-helyettes elmondta: tíz emberre adtak le lövéseket, hárman azonnal meghaltak, egy negyedik ember a kórházban halt bele sérülésébe. A hat sebesült állapota nem életveszélyes, a helyi kórházban látták el őket.

Several people have been killed after nine were shot at a party in Fresno, California.

The shooting is said to have taken place while family and family friends were watching a football game in the garden together.

