Ki akar szorítani egy gyorsétterem láncot a piacról az LMBTQ-lobbi

New York állam demokrata törvényhozói ellenezték, hogy a Chick-fil-A éttermei az állami tulajdonban lévő pihenőket használhassák, mivel a gyorsétterem lánc korábban olyan csoportokat támogatott, amelyek a hagyományos családmodell mellett és az azonos nemű párok házasodása ellen kampányoltak – írja a V4NA.

– A Chick-fil-A üzleti tevékenységének jótékonysági szárnyán keresztül dollármilliókat adományozott olyan szervezeteknek, amelyek diszkriminatívak és LMBTQ ellenesek – mondta Harry Bronson a Rochester demokrata közgyűlés tagja.

After years of millions in donations to organizations hostile to LGBTQ+ rights, the decision to approve @ChickfilA as an approved concession at our rest stops is concerning to say the least.

It’s time the @NYSThruway re-examine this choice. pic.twitter.com/8sOkNRjQop

— Harry B. Bronson (@HarryBBronson) July 10, 2021