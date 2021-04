Kinek a felelőssége több tízezer európai ember halála?

Legkevesebb két hónapos lemaradásban van az Európai Unió a koronavírus elleni oltással az Egyesült Királysághoz képest. Két hónap alatt több mint 130 ezer ember vesztette életét.

Folyamatos kritikák és bírálatok érik az Európai Bizottságot (EB) az elhibázott közös uniós vakcinabeszerzések miatt – emlékeztet összeállításában a V4NA hírügynökség.

Mint írják, március végén derült fény arra, hogy az Európai Unió (EU) rosszabb szerződést kötött a vakcinabeszerzéseket illetően, mint az Egyesült Királyság. Akkor a brit egészségügyi miniszter, Matt Hancock a Financal Timesnak úgy fogalmazott, az uniós szerződésekben „az van, hogy a vállalat mindent megtesz a teljesítésre, a mienk azonban kizárólagos.”

Hasonlót állított az AstraZeneca vezérigazgatója, Pascal Soriot is, aki egy interjúban arról beszélt, hogy valójában az EU hibáztatható a kevés vakcináért, mert három hónappal később kötöttek szerződést velük, mint például az Egyesült Királyság. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy nem vállaltak semmiféle elköteleződést az EU irányába a szerződésekben. Mivel a szigetország három hónappal előbb kötött szerződést, ezért előnyben volt, ráadásul a szállítás körülményei is jobban átláthatóak voltak.

A V4NA-nak az Európai Bizottság nem cáfolta, hogy rosszabb szerződést kötött a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban, mint a britek. Kérdéseikre válaszolva meg sem próbálták tagadni, hogy nincs semmilyen garancia, biztosíték, amit a gyártónak vállalnia kellett volna.

Brüsszel a többi vakcina beszerzése kapcsán is kínos helyzetbe került, miután a tagországok számonkérték, hogy miért nem érkeznek meg időben és a megrendelt mennyiségben a különböző vakcinaszállítmányok. Ahogyan akkor is, amikor kiderült, hogy nem lakosságarányos az elosztás.

Az uniós vakcinaszállítmányok kiszámíthatatlansága és Brüsszel lassúsága miatt közben egyre több ország fordult a keleti vakcinák felé, mivel az EU által beszerzett vakcinákkal nem halad megfelelő ütemben az oltás.

Április 11-én az EU-ban 100-ból átlagosan 15,61 ember kapta meg legalább az oltás első adagját. Az Egyesült Királyság ezzel szemben már bő két hónappal korábban, február 4-én meghaladta ezt a szintet, derül ki az Our World in Data adataiból.

Az interaktív grafikonon ön is beállíthatja azokat az országokat és azt az időszakot, amelyikre kíváncsi:

Az szintén kiderült az adatokból, hogy február 4. és április 11. között 161 117 ember hunyt el koronavírus-fertőzésben az EU-ban.

Tehát akár 160 ezer európai ember is megmenekülhetett volna, ha idejében érkezik a vakcina.

Az EU-ban először Magyarország jelentette be, hogy kínai és orosz vakcinát is be kíván szerezni azon oltóanyagok mellett, amelyeket az EU a közös vakcinabeszerzés során rendelt meg a gyártóktól.

Magyarország már január 22-én kétmillió adag koronavírus elleni vakcinát vásárolt Oroszországtól. A magyar kormányt ekkor még erőteljesen kritizálták a lépés miatt, azóta azonban már többek között Szlovákia, Ausztria, Németország és Olaszország is tárgyalásokat kezdett a Sputnik V beszerzéséről.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az orosz és a kínai vakcinák magyarországi alkalmazásáról a magyar közmédiának nyilatkozva azt mondta, hogy jól döntöttek, mert kellett egy másik terv, ha a brüsszeli beszerzési politika hibázik.

„Az idősek életveszélyben voltak, tehát beszéljünk egyenesen: ember nem tudta megmondani, hogy a 65 év fölöttiek, ha megkapják ezt a vírust, mekkora esélyük van arra, hogy ezt túléljék, ezért nyomasztott engem az, hogy versenyt futva az idővel mindennap minél több életet lehessen megmenteni, életet pedig a vakcinával lehetett menteni” – fogalmazott Orbán Viktor.

Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes és a kormánypárt, a PiS elnöke az uniós vakcinabeszerzést élesen bírálta egy interjúban. Úgy fogalmazott, az EU kudarcot vallott és hiteltelenné vált a vakcinabeszerzések miatt.

„Ezek a hibák, amelyeket a szerződések megkötésekor követtek el, bosszúért kiáltanak. Olyan, mintha a tárgyalók helyén gyerekek ülnének, és ezért ma mi fizetünk meg, mert sokkal-sokkal többen lennének beoltva Lengyelországban, ha nem követnek el hibákat”

– mondta Kaczynski.

Kiemelte, sokkal közelebb lehetnének a járvány végéhez, és ezen nemcsak sok ember egészsége múlt, hanem életek is.

Borítókép: Egészségügyi dolgozó koronavírusos beteget ápol egy francia kórházban