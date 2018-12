„Kolostori” körülmények között dolgozik mostantól a miniszterelnök

Orbán Viktor és a kabinet a budai Várban elhelyezkedő, felújított, egykori karmelita kolostor épületében folytatja munkáját 2019 januárjától.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi saláták, az unalmas köretek helyett!

2011-ben döntöttek arról, hogy – sok nyugati ország bevett szokásához hasonlóan – a kormány, tehát a végrehajtó hatalom fizikailag is elkülönül a törvényhozó hatalomtól, és a Parlamentből máshová helyezi át székhelyét. Erre a célra a budai Várban elhelyezkedő, egykori karmelita kolostort jelölték ki, melyet az elmúlt években átalakítottak: megőrizték azonban a hely szellemének megfelelő puritán jelleget, hűek maradtak a 18. századi, ugyanakkor a legmodernebb, a 21. századi kormányzás támasztotta követelményekhez is – számol be minderről az Origo.

A portál összefoglalója szerint a kolostorban és a mellette lévő épületben a miniszterelnöknek és munkatársainak, a Miniszterelnöki Kabinetirodának, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek és Schmitt Pál volt köztársasági elnöknek lesz külön irodája.

Mint írják, az új épület előnye, hogy a kormányüléseket és az államtitkári üléseket egy helyen lehet megtartani. A kormányfő számára komoly előnyt jelent majd, hogy a nemzetközi delegációkat méltó helyen tudja majd fogadni, ahol Budapest panorámáját is meg tudja nekik majd mutatni. A cikk hangsúlyozza azt is, hogy az egész kormányzati épületrendszer egy zárt biztonsági rendszert alkot, így ezen a téren is megfelel a 21. századi NATO-követelményeknek.

Az írás hangsúlyozza azt is, hogy a miniszterelnök személyes irodája is a puritanizmus jegyében, két korábbi szerzetesi cellából lett kialakítva: a helyiséget fehér falak, egyszerű, sötét hajópadló, egyszerű kialakítású, letisztult vonalvezetésű fabútorok jellemzik. E körülmények már egyértelműen cáfolják azt az álhírt, miszerint négymilliárd forintba került volna a kormányfő szobája: a két épület belsőépítészete, beleértve a híradástechnikai rendszer kiépítését, került ennyibe. Hozzáteszik: az új kormányzati épületben lévő szőnyegek sem kerültek egyetlen forintba sem, mivel a magyar állam azokat nem megvette, hanem az Iparművészeti Múzeum török szőnyeggyűjteményéből kölcsönözte ki.

A portál összegzése szerint a 21. századi magyar államhoz méltó, de nem hivalkodó épületegyüttes készült a budai Várban, ami lényegesen jobban kifejezi Magyarország szuverenitását, mint a korábbi állapot.

Borítókép: Orbán Viktor az egykori karmelita kolostor épületében berendezett új dolgozószobájában. Fotó: Origo

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS