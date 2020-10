Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte a borsodi időközi választást

Kiélezett helyzetben jelentős, szimbolikus erejű győzelmet aratott Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje. Ezzel csúfos kudarcot vallott Borsodban a még mindig Gyurcsány Ferenc körül összpontosuló baloldali koalíció. Az eredmény azt mutatja, a szavazók Borsodban sem kíváncsiak annak a baloldalnak az ajánlatára, amely egyszer már válságba sodorta az országot.

A szavazatok több mint ötven százalékát megszerezve Koncz Zsófia, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében vasárnap megtartott időközi választást. A kormánypárt jelöltje 17 597 szavazatot kapott, ezzel a voksok 50,87 százalékát szerezte meg majdnem teljes feldolgozottság mellett.

A voksolást azért kellett kiírni, mert a körzet korábbi parlamenti képviselője, a fideszes Koncz Ferenc július 10-én egy tragikus motorbalesetben életét vesztette. A kormánypártok az elhunyt képviselő lányát indították a választáson, aki a kampány során azt hangoztatta, hogy megválasztása esetén édesapja munkáját kívánja folytatni, és többek közt újabb munkahelyeket teremtve virágoztatná fel a térséget.

Vele szemben a teljes baloldali ellenzék azt a jobbikos Bíró Lászlót indította, aki a 2018-ban 49,3 százaléknyi szavazatot szerző Koncz Ferenc mögött, több mint kilencezer vokssal lemaradva végzett a második helyen. Igaz, akkor még nem összbaloldali jelöltként mérette meg magát, mivel az MSZP–Párbeszéd és az LMP is önálló jelöltet indított. Bíró Lászlóról az időközi választás kampányában napvilágot látott, hogy két évvel korábban, tehát már bőven a Jobbik pálfordulását követően antiszemita és cigánygyűlölő kijelentéseket osztott meg nyilvános Facebook-oldalán, illetve hogy korábbi vállalkozásában – amelyet aztán csődbe is vitt – nem fizette ki a munkavállalóit, sőt fegyverrel fenyegette őket, amikor a fizetésüket kérték. Mindettől függetlenül Bíró László mögött a komplett szivárványkoalíció kiállt, sőt intenzíven kampányoltak is mellette, mondván, hogy vállalhatatlan kijelentéseiért már bocsánatot kért. A baloldali jelöltjének legfőbb kampányüzenete az volt, hogy győzelme esetén lebontják a Fidesz kétharmados parlamenti többségét. Bíró László a szavazatok 45,9 százalékát gyűjtötte be.

Koncz Zsófia: a sikerre édesapám is büszke lenne

A választás eredményének hivatalossá válása utáni sajtótájékoztatón Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke mutatta be Koncz Zsófiát.

A Fidesz–KDNP új országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy

parlamenti munkája során nemcsak a rá szavazókat, hanem az egész térséget fogja képviselni.

A mandátum új birtokosa köszönetet mondott azoknak a választóknak is, akik kitüntették bizalmával, illetve úgy értékelt, hogy a sikeres kampányra a nyáron elhunyt édesapja is büszke lenne.

Kósa Lajos a kampány tanulságának nevezte, hogy

a választók nem kérnek az egyesült baloldalból, amelyet csak a hatalomvágy és az anyagi érdekek kovácsoltak össze.

Emlékeztetett: a választás napján is számos provokáció történt a szivárványkoalíció részéről. A Magyar Nemzet kérdésére úgy fogalmazott: amennyiben bebizonyosodik, hogy Bíró valóban sertésekért kívánt szavazatokat vásárolni, az választójogi csalásnak minősül.

KDNP: a teljes baloldali ellenzék összefogása sem képes a választópolgárok megvezetésére Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje vasárnapi győzelmével is bebizonyította, hogy a teljes baloldali ellenzék összefogása sem képes a választópolgárok megvezetésére – fogalmazott Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnap esti közleményében. Az emberek jól látták, hogy a közelmúltban még antiszemita kijelentéseket tevő, gyanús cégügyletekbe keveredő jobbikos jelölt nem lehet Szerencs országgyűlési képviselője – hangsúlyozta Simicskó István. A politikus gratulált Koncz Zsófiának, aki a tragikus hirtelenséggel elhunyt édesapja, Koncz Ferenc helyébe lép képviselőként. A kisebbik kormánypárt frakcióvezetője hozzáfűzte: bíznak benne, hogy együttes erővel meg tudják védeni a magyar embereket, a munkahelyeket és az eddig elért eredményeket az országot most próbára tevő vírushelyzet idején is.

Borítókép: Koncz Zsófia, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje beszédet mond a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsódobszán épült bölcsőde avatásán 2020. szeptember 29-én