Operatív Törzs: nem tudhatjuk, hol üti fel a fejét a vírus (nézze itt élőben!)

A tájékoztatón Müller Cecília a Magyar Nemzet tudósítása szerint elmondta: 585 főre emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt 24 órában további egy elhunytat regisztráltunk. Így mindösszesen 21 főre emelkedett azon hangszáma, akik elhunytak a betegségben, illetve valamilyen alapbetegségükre rakódott rá a fertőződés, és ez okozta a halálukat. Az elmúlt 24 óra elhunytja, egy 70 éves férfi, aki szív-érrendszeri megbetegedésben szenvedett, és további anyagcsere-betegsége is volt.

A helyzet az elmúlt napokhoz képest annyiban változott, hogy

egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma az egész ország területén.

Ez változatlanul érvényes minden megyére, és akár minden településre is, hiszen

nem tudhatjuk, hogy hol üti fel a vírus a fejét.

Most már elmondhatjuk, hogy az egész ország területén jelen van, napok óta ezt mondjuk, és nem is mindig igazolható a fertőződésnek az útja, tehát olyan sok kontaktus történt, amit éppen el akarunk kerülni, ami már nem mindig teszi lehetővé az eseteknek a teljes feltárását, hiszen számos alkalommal már nem is lehet pontosan megmondani, hogy ki kitől kapta el a betegséget.

Jó hír, hogy a betegek, illetve fertőzöttek számával egy időben a gyógyultak száma is növekszik. Immáron 42 főt tartunk nyilván, aki meggyógyult a betegségből. A mintavételek száma értelemszerűen a fertőzöttek számával egyenes arányban nő, hiszen minden gyanús esetet laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzünk, és az ő kontaktusait, aki szoros kontaktusban volt vele, őket is laboratóriumi vizsgálattal nézzük meg. Tehát a fertőzöttek számával mindig növekszik a laboratóriumi mintavételek és vizsgálatok száma is – hangsúlyozta.

