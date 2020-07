Gulyás Gergely: nem zárható ki, hogy az eddiginél szigorúbb intézkedéseket kell hozni (videó)

A vírussal szembeni első csatát sikerült megnyerni, a fertőzés Magyarországon visszaszorult, de amíg nincs vakcina, velünk fog élni. A környező országok adatai aggasztóak. Nyitva vannak a határok, de ha valaki külföldre megy, a legnagyobb óvatossággal járjon el – fogalmazott Gulyás Gergely miniszter.

Bár hazánkban továbbra is kedvező a járványhelyzet, alacsony az új koronavírusos fertőzések száma, addig a Európában, és különösen a környező országokban egyre többen betegednek meg Covid-19-ben, Horvátországban például több mint tízszeresére nőtt az aktív fertőzöttek száma június 22-e óta – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Szavai szerint

nem kizárt, hogy az eddigi megelőző intézkedéseknél szigorúbbakat hoz a kormány, hogy ne forduljon meg a kedvező tendencia,

ha a ma is ülésező operatív törzs erre tesz javaslatot.

Közölte: az újabb magyarországi fertőzöttek is jellemzően külföldön fertőződtek meg, vagy külföldről érkező kontaktok révén.

A sajtótájékoztatót itt tekintheti meg:

A tárcavezető arra is kitért: jövő csütörtökön lesz az EU-s tanácsülés, ami a tagállamoknak biztosított 750 milliárd eurós keretű kölcsönök kérdése kerül asztalra. Hangsúlyozta: az eladósodás nem jó válságkezelés.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nemcsak a magyar gazdaságnak jelent recessziót a koronavírus-járvány, a déli uniós államok még rosszabb helyzetben vannak. A válságkezelés kapcsán elmondta, hogy a magyar módszerektől eltérő válságkezelést is tudnak támogatni. Az uniós hitelfelvétellel kapcsolatban kiemelte: a közös adósságot közösen kell visszafizetni. A tárcavezető szerint

a magyar kormány azt kéri, hogy ne egyenlőtlenül osszák szét a forrásokat, „a gazdag tagállamok ne kapjanak többet, mint a szegényebbek”.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik, hogy a hitelről tárgyaljanak. A T. Ház a jövő hét hétfőn és kedden ül össze. „A hitel visszafizetése 8 év múlva kezdődik meg, és 30 évig tart” – közölte Gulyás.

A Kaleta-ügy kapcsán a miniszter elmondta: a kabinet a kormányülésen foglalkozott a gyermekvédelmi helyzettel. Gulyás szerint a büntető törvénykönyv ugyan szigorúbb, mint korábban, ám a Fidesz-frakció egy munkacsoportot hoz létre, hogy szigorítsák a szabályokat. „A kormány nyitott a módosításra” – közölte.

„A Párbeszéd nevű gyűlöletközpont a kormánytagok képével ábrázolja az esetet” – mondta Gulyás Gergely a Kaleta-ügy kapcsán, amelyet gyomorforgatónak nevezett. Közölte: a párt által választott főpolgármester korábban jelezte, hogy érzékeny a képekre, ám ebben az esetben nem nyilvánult meg. „Ez minden jólneveltségen és a magyar politika létező brutalitásán is túlmegy” – értékelt a miniszter.

A tárcavezető kérdésre válaszolva közölte:

a délutáni, esti órákban összeül az operatív törzs és megvizsgálják, hogy le kell-e zárni a határokat a környező országokban növekvő koronavírus fertőzések száma miatt.

Gulyás az uniós hitellel kapcsolatban elmondta: 750 milliárd euró értékben veszünk fel hitel, amelyet jó lenne, ha szabadon lehetne felhasználni a tagállamoknak. A német soros uniós elnökségre vonatkozó kérdés kapcsán elmondta: „Praktikus, ha nem a politikai véleménykülönbségeket büntetik jogállami vitákkal” – utalt arra a miniszter, hogy a bevándorláspolitika miatti vita kapcsán többször elítélték uniós intézmények hazánkat jogállamisági kérdésekben.

A miniszter tájékoztatása szerint

jelentős érdeklődés kíséri a Nemzeti Konzultációt: eddig több mint 230 ezer kérdőív érkezett vissza.

A 4-es metró kivitelezése körüli szabálytalanságok miatt az unió által visszakövetelt mintegy 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrásról Gulyás elmondta: még nincs végleges döntés, a kormány azon lesz, minél kisebbre redukálja a visszatérítendő összeget, amelyet a Demszky korszak felelőtlensége miatt követelnek a kabineten.

A Freund Tamás MTA elnökké választásával kapcsolatos kérdésre a miniszter azt mondta, együttműködésre törekednek, s a a kutatóhálózatok ügye is nyugvópontra jutott.

A Lánchíddal összefüggésben a tárcavezető azt hangsúlyozta, megvan az elvi lehetősége, hogy állami kezelésbe vegyék azt, amennyiben a Főváros továbbra sem tud felmutatni érvényes közbeszerzést a felújítás megkezdésére.

Az utóbbi időben megnövekedett illegális határátlépési kísérletekkel összefüggésben Gulyás Gergely közölte: biztosították a szükséges létszámot a határvédelemben.

Gulyás Gergely a konzultációs ívek ellopásával kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta: ha az íveken személyes adatok vannak, akkor az eltulajdonításuk bűncselekmény, ha nincsenek a dokumentumban ilyen adatok, akkor nem.

László Imre Hitlert éltető kijelentése kapcsán a miniszter elmondta: a kijelentés leginkább a műveletlenség megnyilvánulásának tekinthető, hiszen a náci rezsim 1938 előtt is szörnyű dolgokat művelt. Gulyás több példát is felsorolt, így a Kristályéjszakát is.

A Kaleta-ügy kapcsán elmondta: a gyermekek védelmében hozott szabályok szigorítása beletelik néhány hónapba, mivel szakértőket vonnak be az ügy kapcsán. A miniszter szerint az őszi ülésszakra elkészülhet a szigorúbb szabályozás.

A határok esetleges lezárása kapcsán elmondta: az operatív törzs és a kormány minden lehetséges intézkedést vizsgál. Gulyás nem akarta megelőlegezni a döntést, ezért a saját véleményét közölve azt mondta:

ma logikusnak tűnik, hogy a határvédelem szigorítása a határokon belüli szabadságot szolgálja.

A magyar kormány által vásárolt kikötő kapcsán kiemelte: a kormány nem tud róla, hogy a kikötő építése kapcsán bármilyen csúszás, fennakadás lenne.

A miniszter kérdésre közölte: útépítésre és útfelújításra fordítják a megemelt autópályadíjakat. A költségvetési tartalék kapcsán Gulyás Gergely arról beszélt, ez az összeg jövőre várhatóan nagyjából 250 milliárd forint lesz, de ezen kívül a járványügyi és gazdaságvédelmi alapból is átcsoportosíthatók összegek szükség esetén. A tárcavezető arra is kitért: a mai helyzetben, amikor lehetővé vált a légitársaságok állami támogatása, a kormány tudna segíteni a Maléven, ha az létezne még. Közölte: a ferihegyi gyorsforgalmi út tervezése folyamatban van, kivitelezése azonban éveket vesz igénybe.

A hazánkban tanuló külföldiek kapcsán a tárcavezető azt hangsúlyozta, hogy

igyekeznek megkönnyíteni a diákok számára, hogy zavartalanul folytathassák tanulmányaikat ősztől,

és megoldást próbálnak találni arra, hogy esetleges szigorúbb járványügyi intézkedések mellett is beléphessenek Magyarországra.

Pandémiás témakörben a miniszter azt hangsúlyozta: hazánkban kontroll alatt tartható a fertőzések száma, s arra biztatott, hogy a magyarok belföldön, vagy belföldön is menjenek nyaralni.

Hozzátette: még a legpesszimistább szcenárióval számolva is elég lélegeztetőgéppel rendelkezik a magyar egészségügy.

Gulyás Gergely kiemelte:

ha változnak a fertőzés elleni védekezés szabályai, akkor azt az operatív törzs és a kormány a holnapi napon, vagy holnapután várhatóan bejelenti.

Gulyás szerint a környező országokból a napokban hazatérő magyarok várhatóan nem kerülnek karanténba, esetleg tesztelhetik őket.

A Kaleta-ügy kapcsán az Index.hu azt kérdezte, hogy tervez-e bevezetni a kormány olyan szabályozást, hogy a bíró eltérhessen a vádirattól a büntetés megállapítása során. „A vádhoz kötöttség alkotmányos alapelvének kiiktatásáért felkoncolnák a kormányt az Indexen” – közölte Gulyás. A miniszter rávilágított: Kaleta nem vádalku miatt kapott enyhének nevezhető büntetést, hanem a tárgyalásról való lemondása okán. A miniszter elmondta, hogy a kormány kész megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy bizonyos bűncselekményeknél ne lehessen tárgyalás nélkül ítéletet hozni.

A Hajógyári-szigeten kialakított sportakadémia kapcsán elmondta, a sportakadémia elvi támogatásáról biztosította az akadémiát a kormány, ám a helyszín még nem biztos.

Gulyás Gergely szerint a Lánchidat nem sajátítja ki a kormány, azonban rámutatott:

a főváros hónapok óta nem írta ki a közbeszerzést az építmény felújítására, ezért, ha továbbra sem lépnek Karácsonyék, akkor beavatkozik a kormány.

A Fidesz és a német jobboldali kormánypártok, a CDU-CSU közötti viszony kapcsán elmondta: s német politika hozzáállása pozitív Magyarországhoz, a pártközi együttműködés fontosságát ők is látják.

Gulyás Gergely közölte: közel 300 milliárd forintot költöttek lélegeztetőgépekre. Kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy a május végi adatok szerint jelentősen – nagyjából 130 ezerről 100 ezerre – csökkent az álláskeresők száma. A foglalkoztatás további javításán dolgozik a kormány, egyebek mellett bővítik a közmunkaprogramot is. További állami beavatkozásról a júniusi-júliusi adatok fényében döntenek. Hozzátette: azokban a szektorokban, amelynek dolgozói nagyobb számban veszítették el a munkájukat a pandémia alatt, gyorsabban nő a foglalkoztatottság.

A miniszter tájékoztatása szerint az Airbnb korlátozása ügyében azért nem döntöttek, mert az az önkormányzatok – vagy mivel elsősorban Budapestről van szó, a kerületek – hatókörébe tartozik. A Covid-19 hosszú távú hatásairól elmondta: Jakab Péter virológus kutatócsoportja végez ilyen irányú kutatásokat.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: van olyan eset, amikor nem hoznák nyilvánosságra, ha egy Miniszterelnökségen dolgozó személy ellen büntetőeljárás indulna. Ilyen eset lehet, ha például az egyik dolgozóról az Alkotmányvédelmi Hivatal jelentené, hogy kockázatot jelent, vagy bizonyos esetekben például ha a magánéletében – tehát nem a szakmai, minisztériumi munkája kapcsán – követett el olyan cselekményt, amellyel törvényt szegett. A miniszter szerint jelenleg lehet tüntetni, ám a szervezőknek az ésszerűség határáig garantálni kell, hogy biztonságos legyen a tüntetés a járványhelyzetben is.

A miniszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Szent János Kórház kapcsán a napokban lezárul a tervpályázat.

A WizzAir balkáni járatai kapcsán közölte: ezek esetében a cég állami szubvenciói rögzítettek, amelyre azért volt szükség, hogy legyen közvetlen összeköttetés a balkáni államok és Magyarország között. A forgalom időszakos lecsökkenéséből származó veszteséget a magyar állam kipótolja a WizzAirnek.

Borítókép: A kormany.hu által közreadott képen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő