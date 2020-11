Operatív Törzs: folyamatosan ellenőriz a rendőrség (videó)

Szerdán két üzletet zártak be három napra.

Folyamatosan ellenőriz a rendőrség

Gál Kristóf ismertette a korábban életbe lépett kijárási korlátozási szabályokat. Az ORFK szóvivője elmondta, hogy folyamatos a rendőri ellenőrzés – írja az Origó.

Két üzletet zártak be a rendőrök

Csütörtöktől elérhető a védelmi intézkedések táblázata a koronavírus.gov.hu oldalon – jelentette be Gál Kristóf. Hétfőtől a rendőrség kereskedelmi hatósági eljárásban is működik. Szerdán két üzletet zártak be három napra. Egy pékséget és italboltot.

76 esetben léptek közbe a hatóságok

76 esetben intézkedtek a rendőrök a védelmi intézkedések megszegése miatt szerdán, ebből 34 alkalommal szabtak ki bírságot, és 21 embert jelentettek fel – ismertette Gál Kristóf. 5102 hatósági házi karantént rendeltek el egy nap alatt.

Az eddig meghaltak hat százalékának nem volt egyéb betegsége

Müller Cecília ismertetése szerint 49-93 év közöttiek voltak a tegnap meghaltak. Egy-vagy több krónikus megbetegedésben szenvedtek azok, akik meghaltak a betegségben. Eddig az összes meghalt hat százaléka esetében nem volt egyéb betegség – mondta az országos tisztifőorvos. A kockázati csoportokon túl előfordul olyan megbetegedett, akinek viszonylag gyorsan kerül súlyos állapotba.

Müller Cecília: nehéz helyzetben vagyunk

Rendkívüli teher hárul az egészségügyi rendszerre, és ez minden bizonnyal a jövőben is így lesz – mondta Müller Cecília. Egész Európa küzd, nehéz helyzetben vagyunk.

Ezért van szükség a kijárási korlátozásra

Müller Cecília szerint mindenkinek türelemmel és megértéssel kell viseltetnie egymás iránt. Azt kérte a fiataloktól, hogy fogadják el, hogy a kijárási korlátozással az a cél, hogy megszüntessék azokat a csoportosulásokat, akik tovább tudnánk terjeszteni a vírust. Az ő szeretteik érdekében nem szabad tovább adni a vírust.

Ezt tegyük, ha kórházba kerülünk

Ha valaki kórházba kerül fekvőbetegként, akkor arra kel számítania, hogy az ő ápolási ideje több hetet vesz igénybe, és ennek megfelelően kell felkészülnie – mondta Müller Cecília. Fontos, hogy az illetőnél legyenek okmányok, korábbi zárójelentések, lista a szedett gyógyszerekről, valamint a hozzátartozók telefonszáma.

Kórházban is kötelező a maszk

Müller Cecília szólt arról is, ha kórházba kerülünk, akkor műanyag evőeszközt vigyünk magunkkal, és olyan eszközöket, amivel lehet kapcsolatot tartani. A maszkhasználat a kórházban kötelező – tette hozzá.

Ha lesz vakcina, akkor az ingyenes lesz

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogyha lesz vakcina, ahhoz a magyar emberek az első körben hozzáférhetnek. A kormány kutatja, és figyeli, hogy a vakcinafejlesztők, hogyan állnak. A cél, hogy az első körben hozzájuthassunk. Ha lesz ilyen vakcina, akkor az nem lesz kötelező, és térítésmentes lesz – mondta az országos tisztifőorvos.

Az összes fertőzött kevesebb mint 4 százaléka egészségügyi dolgozó

Az eddigi több mint 95 ezer regisztrált fertőzöttből, és ennek a számnak a 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó. Ez egy nagyon kedvező szám – mondta Müller Cecília. Az európai átlag 5-15 százalék között mozog – tette hozzá.