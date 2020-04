Operatív Törzs: már több mint száz fertőzött van a Pesti úti idősotthonban (videó)

Megtartotta csütörtöki sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs.

A Pesti úti idősek otthonában már több mint száz fertőzöttet tartanak nyilván az éjszaka elvégzett tesztek alapján – számolt be az országos tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Müller Cecília elmondta,

az intézmények fenntartóinak fokozott felelőssége van a higiénés viszonyokban, az egyéni védőfelszerelések és más járványügyi intézkedéssel kapcsolatban.

A szűrővizsgálatok elvégzése folyamatosan zajlik, a népegészségügyi szakemberek jelenleg is a helyszínen vannak – közölte Müller Cecília.

Mivel zárt közösségről van szó és idős emberekről, fokozott veszélynek vannak kitéve az ott élők – emlékeztetett.

A tisztifőorvos is a helyszínre fog látogatni, hogy felmérje a helyzetet és sikerüljön megakadályozni a fertőzések további terjedését.

A hazánkban igazoltan fertőzöttek száma 980 főre nőtt és elhunyt újabb nyolc beteg, többségében idős, krónikus betegségben szenvedő emberek, de volt köztük egy 48 éves krónikus beteg is. Ezzel 66 főre emelkedett az elhunytak száma, 96 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból.

24 órában működnek a laboratóriumok, ezekkel a vizsgálatokkal a vírus jelenlétet tudjuk kimutatni – közölte Müller Cecília, aki beszámolt arról is, hogy

már 96-an távozhattak gyógyultan a kórházakból, köztük öt ember korábban lélegeztetőgépen volt.

58 embert azonban még most is gép lélegeztet – mondta el, majd közölte kétmillió védőmaszkot juttatnak el az idősotthonokba. A Rózsa utcai idősotthonban is vannak fertőzöttek, de ők kevesebben.

Az idei húsvét nem lesz olyan, mint a többi évben, hiszen most nem lehet együtt a tágabb család

– hívta fel a figyelmet a tisztifőorvos. A húsvéti nagytakarításhoz adott néhány praktikus tanácsot Müller Cecília. Emlékeztetett,

a vírus klórra érzékeny, ezért minden felületet, ami kezelhető ezzel, azt töröljük át vele vagy egyéb fertőtlenítőszerrel.

Az allergiásoknak azt ajánlotta, viseljenek maszkot a takarítás közben.

Hozzátette, a takarítóeszközöket, mint a szivacs vagy rongyok, dobjuk ki használat után. A lakás legérzékenyebb helyiségei a mosdók, a vécé, mindent alaposan fertőtlenítsünk itt is. A gyakran használt kozmetikai szerek külső felületét is érdemes áttörölni. A konyhán belül egy ideig ne használjunk rongyot, inkább papírtörlőt vagy szivacsot és ne feledkezzünk meg a vágódeszka fertőtlenítéséről sem.

Müller Cecília hangsúlyozta: nehéz lesz az idei húsvét, mert le kell mondanunk az ünnep idején az ölelésekről, de a rituálékhoz ragaszkodnunk kell. Szakítsunk időt egymásra, főként az egyedül élőkre – kérte az országos tisztifőorvos.

Lakatos Tibor rendőr ezredes arról beszélt, a védőeszközökkel való ellátás folyamatos, harminckét kórházban juttatnak el újabb szállítmányt. A háziorvosok és a fogorvosok 520 ezer sebészeti maszkot kapnak és a továbbiakban is számíthatnak utánpótlásra, mind a maszkokat, mind a gumikesztyűket tekintve.

Tegnap is négy repülőgéppel érkezett védőeszköz szállítmány a Liszt Ferenc repülőtérre, ezeket szállítják tovább az egészségügyi dolgozóknak.

Lakatos Tibor elmondta, a rendőrség továbbra is folytatja a hatósági házi karanténok elrendelését, jelenleg 16 006 esetben rendeltek el ilyet és folyamatosan ellenőrzik ezeket.

A kijárási korlátozással kapcsolatban 4539 személyt figyelmeztettek, de ahol ez nem vezet eredményre, ott súlyosabb szankciókat, így helyszíni bírságot és feljelentést alkalmaznak.

Emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök ma fog bejelentést tenni a kijárási korlátozás további szabályairól.

A krónikus beteggel vagy időskorú személlyel együtt élő munkavállalók hazaérkezéskor hagyja a kabátját cipőjét a bejárat előtt, mosson kezet és lehetőleg zuhanyozzon is le. A lakáson belül különítse el a saját használati tárgyait a kockázati csoportba tartozó hozzátartozókétól – javasolta Müller Cecília.

Tegnap 449 esetben intézkedtek a kijárási korlátozás megszegőivel szemben. Egyelőre főként figyelmeztetik a renitenseket – közölt a rendőr ezredes, hozzátéve: családi, baráti összejöveteleket sem tartsunk most.

Otthon használatos gyorsteszt nem létezik, nincs is ilyen engedélyezve, ha ilyennel találkoznak, azt jelentsék a hatóságok számára

– mondta a tisztifőorvos.

Kérdésre válaszolva a tisztifőorvos elmondta, az idősotthonok sérülékenysége miatt csak akkor távozhat az egészségügy intézményből az szociális otthonban élő, ha negatív lett a laboratóriumi tesztje.

A járművek vizsgáztatásával kapcsoltban a határidőket meghosszabbítják, akinek ebben az időszakban járt le a forgalmi engedélye, az haladékot kap a rendőrségtől – jelentette ki Lakatos Tibor.

A Kínából érkező védőfelszerelések minősége nagyon különböző, a CE-jelzésű eszközök minősítettek, és az Európai Unión belül szabadon felhasználhatók

– tudatta Müller Cecília.