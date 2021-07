Lánczi Péter: gyorsítópályára állítjuk a Mathias Corvinus Collegiumot

Nagyon aktív időszakát éli az ország legnagyobb tehetséggondozó intézménye. Az idén 25 éves Mathias Corvinus Collegium (MCC) tavaly komoly állami támogatásban részesült, az azóta eltelt időszakban pedig jelentős szakmai és infrastrukturális fejlődés indult el a vidéki városokban is megjelenő intézmény életében. Erről és a jelenleg is zajló felvételi kampány részleteiről kérdeztük Lánczi Pétert, az MCC általános főigazgató-helyettesét.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

Egy év telt el azóta, hogy a Mathias Corvinus Collegium (MCC) komoly támogatásban részesült. Ezzel párhuzamosan a kitűzött célok is ambiciózusak. Mennyiben elégedett?

25 évvel ezelőtt indult útjára az MCC, amely mindig is magyar fiatalok tehetséggondozásával foglalkozott, minőségi alapokon. Ezt a munkát ismerhette el a Magyar Országgyűlés és a kormányzat is a tavalyi évben, így kapott jelentős anyagi juttatást az intézményt működtető alapítvány. A céljaink és feladatunk ettől függetlenül semmiben nem változtak, csak sokkal több diákot, sokkal több helyszínen tudunk elérni. Az elmúlt egy évben a korábban meglévő helyszíneink mellé új vidéki központokat is nyitottunk, így jelentősen bővíteni tudtuk a bevonható tehetségek körét. A következő években a jelenleg mintegy 3000 fővel működő intézményt 10 000 fősre szeretnénk kibővíteni és 35 helyszínen szeretnénk jelen lenni a tehetséggondozásban Kárpát-medence szerte. A kialakult vírushelyzet ellenére az elmúlt tizenkét hónapban komoly előrelépéseket tettünk.

Ahogy említette, idén 25 éves az MCC. Ön diákként is koptatta a Collegium padjait. Akkori diákszemmel ráismerne az intézményre?

Ha önmagában csak a Somlói úti épületre tekintek, akkor természetesen igen, hiszen annak idején én is ezen falak között tanultam. Bár emiatt érzelmileg közel áll hozzám az épület, számomra sem kérdés, hogy nem felel meg nemhogy a jövő, de már a jelen igényeinek sem, így lassan el kell búcsúznunk tőle. Ha a tehetséggondozás tartalmi részét nézzük, akkor a lényeg nem változott: felelősen gondolkodó, közösségben gondolkodó fiatalokat támogatunk a kibontakozásukban. A formák persze alakultak, hiszen új képzéseink, módszereink vannak és egyre több olyan hazai és külföldi szakemberrel is találkozhatnak itt a mostani diákok, akik személyes példája nagy lökést, motivációt adhatnak számukra későbbi karrierútjukon.

Említette, hogy néhány év múlva 35 magyarlakta településen lesznek jelen Kárpát-medence-szerte és mintegy 10 ezer tehetséges fiatallal foglalkoznak majd. Mennyiben teljesíthető ez a vállalás?

Kétségkívül nagy számok, de egyáltalán nem elérhetetlen célok ezek. A felvételi adatokból már most arra lehet következtetni, hogy igény van és lesz is arra a tevékenységre, amivel mi foglalkozunk. Minden korosztályból egyre több az érdeklődő fiatal a folyamatosan bővülő képzési programjaink iránt. Ezen igények kielégítésére jelentős infrastrukturális fejlesztésre van szükség, ugyanakkor a képzéseinket, programjaink minőségét fent kell tudnunk tartani. Egyszer egy külföldi oktatónk azt mondta, hogy a tehetség egyenletesen oszlik el a világban, de a lehetőségek nem. Az MCC feladata, hogy a kiemelt tehetségek számára segítse elő, hogy minél több olyan lehetőségük legyen, ami napról napra fejleszti a képességeiket.

Ami talán a legnagyobb léptéket jelenti, hogy 5 vidéki nagyvárosban is beindítják egyetemi programjukat, amelyre éppen most zajlik a jelentkezés. Mivel gazdagodik egy vidéki diák, ha felvételt nyer a programba?

Aki az MCC Egyetemi Programjának tagja lesz, az egy kiváló kortárs közösséget, egy nemzetközi és hazai kapcsolati hálót és a legkiválóbb oktatókat tudja majd saját fejlődése szolgálatába állítani. Ezek a lehetőségek ugyanolyan kecsegtetőek a vidéki helyszíneken, mint a fővárosban. Az Egyetemi Program első állomása a juniorképzés, amelyre azok a diákok jelentkezhetnek még augusztus 3-ig, akik a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként szeretnék tanulmányaikat megkezdeni. A képzés az egyetemi órák után, a délutáni, koraesti időpontokban kezdődnek és az első évben az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére koncentrálunk. Az első tanév végére minden diáknak felsőfokú angol nyelvtudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórák által biztosítja az MCC a felkészülést. Az Egyetemi Program öt éven át nyújt a résztvevőknek ingyenes oktatási és szálláslehetőséget is, melynek a most meghirdetett juniorképzés csak a belépési pontja.

Miként fog működni az eddig Budapesten jól bevált modell Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett és Szegeden?

A modell az ugyanaz mindenhol. Szerintem a legfontosabb és legvonzóbb része a programjainknak, hogy a képzés során igazi közösség tud kiépülni a tehetséges fiatalokból, amihez nagyban hozzájárul az ingyenes bentlakási lehetőség, a közösségi programok és persze a közös ismeretszerzés is. A mostantól már a vidéki nagyvárosokban is elérhető juniorképzésben való részvétel – a számos hazai és külföldi lehetőség miatt – segíti a diákokat kapcsolati rendszerük kialakításában, ezáltal pedig az itthoni mellett a nemzetközi környezetben is otthonosabban tudnak majd mozogni.

Ha már szóltunk a folyamatos bővülésről, az új helyszínekről, akkor nem mehetünk el azon kritikák mellett sem, amelyek éppen emiatt is érik az Alapítványt. Az állami juttatás jelentős része ingatlanvásárlásokra megy, emiatt egyfajta vagyonátmentésről beszélnek ellenzéki politikusok. Mi az, ami garantálja, hogy a köz hasznát szolgálják ezek az ingatlanberuházások?

A tehetség kibontakoztatása egy hosszútávú befektetésnek számít a diákok, a szülők és az MCC részéről is, ami kölcsönös elköteleződést, hitelességet és stabilitást igényel. A kétezres évek közepén-végén az MCC elleni sorozatos ellehetetlenítési és felszámolási kísérletek során megéreztük, hogy milyen annak a lehetősége, ha egyik pillanatról a másikra kiveszik alólad az épületet. Az elmúlt 25 év persze azt is megmutatta, hogy az MCC nem a falakról, hanem a benne lévő emberekről szól. Ugyanakkor az energiájukat önmaguk fejlesztésére fordító diákok és szüleik számára a stabilitás az jelenti, hogy vannak helyszíneink, ahol mindenki megtalál minket. A diákok is tudják, hogy 5-10 év múlva fizikálisan hova fognak beköltözni, amikor egyetemre mennek. Az MCC vagyonának jelentős részét ezeknek az ingatlanoknak a megvásárlása, -és ami legalább ilyen fontos- a felújítása fogja felemészteni. Mert igaz, hogy patinás épületekről van szó, mint például a debreceni Aranybika vagy a pécsi Tisztikaszinó, de jelenlegi állapotukban nem lehet használni a tehetséggondozó tevékenységünkre, sőt igazából a műszaki állapotuk miatt nagyjából semmi másra sem. Ezek az ingatlanok évek óta üresen állnak, jellemzően a városok szégyenfoltjainak számítanak, nem tudják sem magán, sem állami célokra használni azokat. Szeretném azt hinni, hogy ezen épületek megmentése, élettel való megtöltése nem csak a diákok, de minden városlakó számára is értéket fog teremteni. Jelenleg a munka elején vagyunk, a legtöbb helyen a részletes műszaki felmérés, problémafeltárás fázisában.

A bővülés évben rögtön egy újabb nagy fába vágták fejszéjüket: rendhagyó fesztivált rendez az MCC Esztergomban. Mi hívta életre az első MCC Fesztet? Mitől lesz ez más, mint a többi hasonló rendezvény?

Résztvevőként, előadóként már többször jelent meg az MCC különböző nyári rendezvényeken és az ott tapasztalt pozitív fogadtatás, valamint a műfajból adódó jó élmények, közösségteremtő képesség motivált bennünket egy saját rendezvény létrehozására. A fesztiválunk során kombinálni szeretnénk a nyáriegyetem és a fesztivál műfajának előnyeit és kiaknázni az MCC egyedi hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét, az évek alatt felhalmozódott szervezési tudásunkat. Mindez kézpénzre váltva azt fogja jelenteni, hogy a résztvevők a szokásos könnyűzenei programok mellett aktuális, izgalmas témákkal és személyiségekkel is találkozhatnak egy impozáns, történelmi környezetben, Esztergom belvárosában.

A feszt tulajdonképpen ingyenes. Mivel találkozik az, aki a fesztiválra látogat?

A könnyűzene, a kulturális-, és társadalomtudományi tartalmak nyári hangulathoz illő elegyével. Ennek része például a Csík Zenekar, a Magashegyi Underground, Tóth Vera és Parno Grast által jelzett zenei vonal, de akik a könnyed szórakozás mellett a kicsit komolyabb műfajokra vágynak, azok is megtalálhatják a hozzájuk illő programot, hiszen több közéleti, kulturális és társadalmi előadásra és beszélgetésre is sor kerül az eseményen. Szó lesz például arról, hogy milyen a magyar karakter, hogyan lehet és kell karriert tervezni Magyarországon és milyen módon hat ránk a közösségi média. Utóbbi kapcsán igazi nagyágyúk is érkeznek külföldről: mesél sikereiről a többi között Renee DiResta, a Társadalmi dilemma című sikerfilm szereplője, Dennis Mark Prager amerikai bestselleríró, rádiós talkshow műsorvezető és Abishur Prakash világhírű indiai származású jövőkutató is. De a legismertebb magyar szakemberek közreműködésével olyan témákat is megvitatnak az MCC Feszten, mint a koronavírus-járvány, az Európai Unió előtt álló kihívások, a magyar kultúra fejlődési irányai és a siker titka a top magyar vállalkozók szemszögéből.

A nagy tervek, az első igazán nagy lépések évének nevezte az elmúlt esztendőt. Mit vár a szeptemberben induló MCC-s tanévtől?

Ahogy az elején említettem, nem is lehetnek mások a céljaink, mint ambiciózusok, és most a lendület is megvan hozzá. Gyorsítópályára állítjuk az MCC-t, hogy a Kárpát-medencében és Európában minél több helyen elérhetőek legyenek programjaink, képzéseink, amelyeket folyamatosan fejlesztünk is majd. Sok fejlődést és innovációt várok az új tanévtől és ezt a várakozást az is erősítheti, hogy az idei tanévnyitónk is más lesz, mint az eddigiek, hiszen a hazai vendégek mellett egy nagyon neves külföldi előadót is meghívtunk a rendezvényre.