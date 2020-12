Leleplező dokumentum került elő Karácsonyék buszmutyijáról

Már május 25-én tudták a BKV-nál, hogy kockázatos leszerződni a Leisztinger Tamáshoz köthető, offshore hátterű „buszos” céggel – derül ki egy belső jelentésből. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely nem mond igazat, és nem tesz semmit az ügy megoldása érdekében.

A BKV Zrt. döntéshozóinak tudnia kellett arról, hogy a hat használt, alacsonypadlós csuklós autóbusz bérlésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárására a legjobb ajánlatot egy referenciák nélküli, jogelőddel nem rendelkező, frissen alapított, az „üzletben tapasztalatlan” CR-Facilities Zrt. nyújtotta be – derül ki abból a vizsgálati anyagból, amelyet a fővárosi közlekedési vállalat belső ellenőrzési főosztálya készített. A Magyar Nemzet birtokába került dokumentum alapján

a BKV felügyelőbizottsága tisztában volt azzal, hogy a Tüttő Kata (MSZP) főpolgármester-helyettes korábbi élettársához, Leisztinger Tamáshoz köthető CR-Facilities Zrt. átvilágítása során közepes szintű vállalatbiztonsági kockázatot állapítottak meg, mivel a cégnek „tulajdonosi háttere ismeretlen, referenciái nincsenek, működéséről nincs információ”

A vizsgálati anyag szerint a BKV-n belül működő Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság (ATÜI) már 2020. május 25-én, az ajánlattevő CR-Facilities Zrt. felbukkanásakor azonnal átvilágítást kezdeményezett a vállalatbiztonsági csoportnál, mivel a céget mindösszesen egy héttel azelőtt jegyezték be 17 millió forint törzstőkével, „amely nem erősíti azt, hogy ezzel a céggel érdemes lenne szerződnünk egy alsó hangon is 200+ millió forint induló tőkét igénylő projektre”.

A biztonsági vizsgálat számos más, egyértelműen kockázatot jelentő tényt is feltárt a későbbi nyertessel kapcsolatban. A BKV döntéshozóinak tudniuk kellett, hogy a CR-Facilities nem rendelkezik sem telephellyel, sem fiókteleppel, részvényeseiről a cégadatok között nincs információ, a székhelyként megadott címen további 128 cég van bejegyezve, illetve elérhetőségként a cégjegyzésre jogosult személy saját gmail.com végződésű e-mail-címe van megadva. A vállalatbiztonsági csoportnak az is szemet szúrt, hogy a CR-Facilities Zrt.-nek nincs saját honlapja, hirdetései, a cégbejegyzésen túl további információ nem található róla. A jelentés az offshore háttérre utalva arra is felhívta a figyelmet, hogy

„Feltehető, hogy a CR-Facilities Zrt.-t célzottan erre a közbeszerzésre egy olyan üzleti társaság hozta létre, amely valamilyen okból a háttérben akar maradni”.

„A BKV egy offshore hátterű céggel kötött szerződést buszbérlésre, de a vállalat nem tudta határidőre leszállítani a járműveket” – mondta Láng Zsolt pénteken. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felidézte, Karácsony Gergely a buszbérlés kapcsán azt közölte, hogy a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel. Ezzel szemben Láng hangsúlyozta: „Mi úgy tudjuk, hogy megkötötték a szerződést ezzel az offshore hátterű céggel, és amikor a szerződést megkötötték, már pontosan lehetett tudni, hogy egy alkalmazottja van a cégnek, nincsenek buszai, nincsenek referenciái, és egy ciprusi cég van a háttérben.”

A politikus szerint a főpolgármester nem mond igazat, és nem tesz semmit az ügy megoldása érdekében.

A lap szerint a CR-Facilities tulajdonosi hátterét vizsgálva egy olyan céghálózat képe rajzolódik ki, amelynek végén a vörös bárónak tartott Leisztinger Tamás milliárdos üzletemberhez jutunk, aki a már említett Tüttő Kata élettársa volt. Az április ­28-án kiírt tenderen a BKV számára 12 hónapra béreltek volna hat, 12 évesnél nem régebbi, legalább Euro IV-es környezetvédelmi besorolású, használt, alacsonypadlós autóbuszt. A BKV Zrt. a CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt.-t hozta ki a pályázat nyerteseként, ami meglehetősen különös, annak tükrében, hogy céget egészen pontosan 2020. május 11-én alapították, azaz egy héttel a pályázati kiírás lezárása előtt. A BKV a közbeszerzési eljárásban nyertes céggel október 30-án egyéves, határozott idejű szerződést kötött, azonban a buszmutyibotrány kirobbanását követően a megállapodást felmondta a fővárosi közlekedési vállalat.