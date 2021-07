LMBTQ-gyerekmusical bemutatójára készül a Madách Színház

Szirtes Tamás az Indexen megpróbálta letagadni az Origo értesülését, miszerint be akarja mutatni Andrew Lloyd Webber új LMBTQ-gyerekmusicaljét, a Hamupipőkét – írja a hírportál.

Here's a little treat until we're back on 18th August, the first look at our gorgeous new trailer! 🖤 pic.twitter.com/qjSkVecuzl

A Webber-darabot 2019-ben kezdték próbálni Londonban, a koronavírus-járvány miatt azonban többször el kellett halasztani a nagyszínpadi premiert. Erre végül két hete került volna sor, de ekkor több stábtagnak is pozitív lett a koronavírustesztje, így várhatóan augusztusban mutatják be a darabot.

Introducing Prince Sebastian, and to all of you he goes by Ivano Turco. He sat down with @EveningStandard to tell them how he went from a dance call audition to being cast as the lead in @OfficialALW's new musical: https://t.co/Y7ekfEHpgD pic.twitter.com/i7jCYaTAFL

— Andrew Lloyd Webber's Cinderella (@ALWCinderella) December 10, 2020