Magyar honvédek is segítették a 75 éve kitört varsói felkelést

A második világháború 1939. szeptember 1-jén Lengyelország német lerohanásával tört ki. Szeptember 17-én a Szovjetunió is megtámadta Lengyelországot, amelyet a két nagyhatalom felosztott egymás között. Londonban Wladyslaw Sikorski tábornok vezetésével alakult lengyel emigráns kormány, amely azonnal megkezdte a megszállt területeken működő Lengyel Földalatti Állam és annak fegyveres ereje, a Honi Hadsereg (Armia Krajowa – AK) kiépítését. Az 1943 nyarán már 200 ezer, 1944-ben pedig 400 ezer fős AK tagjait titkos kiképzésben részesítették, az első időszakban a partizán hadviselést, majd – amikor a németek veresége nyilvánvalóvá vált a keleti fronton – a győzelemig folyó, általános nemzeti felkelés kirobbantását tűzték ki célul.

Miután Németország 1941. június 22-én megtámadta a Szovjetuniót, a Vörös Hadseregen belül is harcoló lengyel alakulatokat állítottak fel. 1942-ben a kommunista vezetésű Lengyel Munkáspárt is megalakította saját fegyveres szervezetét, a Népi Hadsereget (Armia Ludowa – AL), amely a Honi Hadsereggel hol együttműködve, hol ellenségeskedve vívott partizánharcot. Az AL 1944 júniusában beolvadt az 1. Lengyel Hadseregbe, amely a szovjetek oldalán vett részt a lublini térség felszabadításában.

Az emigráns lengyel kormány diplomáciai kapcsolatai 1943 áprilisában, a katyni vérengzés nyilvánosságra kerülése után megszakadtak a szovjet vezetéssel.

Így segítettek a magyarok

A német szövetségben a keleti fronton harcoló magyar alakulatok egy része is Varsó irányába vonult vissza. A németek a lengyel fővárost elszigetelő gyűrűbe be akarták vonni ezeket a csapatokat is, a magyarok azonban ennek nem tettek eleget. Arra hivatkoztak, hogy Magyarország nincs hadiállapotban Lengyelországgal. „A honvédek átengedték a menekülő felkelőket, sőt orvosi ellátást is nyújtottak a sebesülteknek, s nemcsak hogy nem voltak hajlandók fegyvert használni a lengyelek ellen, de az általuk ellenőrzött szakaszon át akadálytalanul áramlott az utánpótlás a felkelőknek, egyes esetekben a lengyelek fegyvert, ruhát és élelmiszert is szerezhettek a honvédektől. A lengyel sebesülteket magyar kocsikon szállították kötözőhelyre, a magyar zónába eső templomokban a lengyelek saját himnuszukat is elénekelhették, amíg ezt a németek halállal büntették” – írja a Magyar Hírlapnak a varsói felkelésről és a magyar segítségnyújtásról szóló cikke. De olyanokról is tudni, akik átálltak a felkelők oldalára, és vállalták a harcot a németek ellen a lengyelek soraiban. A németek végül mindezt megelégelték, és kivonatták a magyar csapatokat a térségből, akik persze a kivonulás során is segítettek, ahol tudtak, például magyar egyenruhába bújtatva több mint ötszáz sebesült lengyelt mentettek ki a kelepcéből.