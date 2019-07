Már Magyarország népszerűsítése is gyűlöletbeszéd a Facebooknak

Mindenféle komolyabb magyarázat nélkül cenzúrázta a Facebook az Alapjogokért Központ legújabb videóját. A központ arról készített összeállítást, hogy lehet, hogy külföldön több pénzt lehet keresni és ez jó dolog, de magyarként Magyarországon élni olyan értékkel bír, amit nem lehet pénzben kifejezni. A videóban egyébként olyan egyértelmű tényekre hívták fel a figyelmet, minthogy Nyugat-Európában lényegesen nagyobb a terrorveszély a migráció miatt, valamint a közbiztonság is jelentősen romlott. A Facebook gyűlöletbeszédre hivatkozott, amikor törölte a videót. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője úgy kommentálta a történteket, hogy míg a hazafias, patrióta érzelmeket célzó kisvideót letiltják, addig a sokakat felháborító, a kereszténységből gúnyt űző tartalmakat vagy a Pride-ról szóló homoszexuális propagandát nem. Nem ez az első eset, hogy a közösségi oldal mondvacsinált okokból cenzúráz.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője úgy kommentálta a történteket, hogy míg a hazafias, patrióta érzelmeket célzó kisvideót letiltják, addig a sokakat felháborító, a kereszténységből gúnyt űző tartalmakat vagy a Pride-ról szóló homoszexuális propagandát nem. Nem ez az első eset, hogy a közösségi oldal mondvacsinált okokból cenzúráz. Lehet, hogy külföldön több pénzt lehet keresni és ez jó dolog, de magyarként Magyarországon élni olyan értékkel bír, amit nem lehet pénzben kifejezni – minderről Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője beszélt a szervezet legújabb videójában, amit a közösség oldal gyűlöletbeszédre hivatkozva egyszerűen törölt.

A videó azt mutatja be, hogy mennyivel biztonságosabb Magyarország, mint több nyugat-európai állam, és éppen ezért arra biztatott mindenkit, hogy jöjjön vissza hazánkba.

Szóba került az is, hogy a migráció miatt egyre nagyobb mértéket ölt az antiszemitizmus is. Az is kiderült a videóból, hogy bár a magyar fizetések még elmaradnak a nyugatiaktól, de folyamatos a fejlődés. A videót alább tekinthetik meg:



Az Alapjogokért Központ Infója hosszú hetek óta folyamatosan tesz közzé tartalmakat. Minden alkalommal egy aktuális társadalmi kérdést-problémát járnak körül. A fent látható videót csütörtökön tették közzé, amelynek a balliberális oldalak egyből nekiestek.

Vélhetően ettől sem függetlenül a közösségi oldal letiltotta „gyűlöletbeszéd” miatt, mert az nem eléggé „tiszteletteljes”. Egy olyan videót, ami alapvetően arról szól, hogy „mindenhol jó, de legjobb otthon”,

és mindenféle gyűlölködés és dehumanizálás nélkül bemutatja, hogy a tömeges migráció a nyugati társadalmak nemzeti identitására és a közbiztonságra milyen rossz hatással van, miközben a magyar gazdasági-társadalmi feltételek javulnak, ezért jöjjenek haza/inkább maradjanak itthon a fiatalok.

Szánthó: Újabb példa a liberális politikai álszentségre

A letiltás csak egy újabb példa a liberális politikai korrektség álszentségére és a semlegesség köntösébe bújtatott pártosságára – így reagált Szánthó Miklós az Origónak. Az Alapjogokért Központ vezetője szerint a hazafias, patrióta érzelmeket célzó kisvideót letiltják, miközben a sokakat felháborító, a kereszténységből gúnyt űző tartalmakat vagy a Pride-ról szóló homoszexuális propagandát nem.

A "Mindenhol jó, de legjobb otthon" c. kisvideónkat a Facebook letiltotta "gyűlöletbeszéd" miatt, mert nem voltunk… Közzétette: Alapjogokért Központ – 2019. július 12., péntek

A „Facebook-alapelvek” állítólagosan neutrálisak, valójában ideológiailag nagyon is motiválták: szerintük az a „világnézetileg semleges” tartalom, ami liberális – minden más „gyűlöletbeszéd” – tette hozzá.

Kíváncsian várjuk, mi lesz jövőhéten, mert akkor egy „sokkal durvább” videóval jövünk ki, mely az abortuszpárti „pro-choice” mozgalom és a Planned Parenthood életellenes tevékenységére világít majd rá. Bízunk benne, hogy ez is kivívja majd a „toleráns” hazai és nemzetközi liberális véleményterroristák és cenzorok nagyfokú „megértését” – zárta szavait Szánthó Miklós.

Vissza a kommunista diktatúra felé

Mint arról korábban beszámoltunk,a francia parlament alsóháza, a Nemzetgyűlés kedden nagy többséggel hagyott jóvá egy törvényjavaslatot, amely arra kötelezné a közösségi oldalakat, hogy a bejelentést követő 24 órán belül távolítsák el a „gyűlölködő” tartalmakat. A francia törvénytervezet legijesztőbb célkitűzése, hogy az internetes „gyűlöletbeszéd” elleni fellépéshez létrehoznának egy külön ügyészséget és egy külön bíróságot is. A tervezet előírja emellett az egyszerűbb és egyértelműbb bejelentési rendszert a felhasználók számára. Így pedig szép lassan minden felhasználóból jelentgetőt csinálnak. Szép új világ? Inkább totális leépülés, vissza egyenesen a kommunista diktatúra felé.

A Századvég Alapítvány a Szólásszabadság és cenzúra a 21. században cím alatt még április 8-án konferenciát szervezett. A rendezvényen Megadja Gábor arról beszélt,

nem lenne probléma a Facebookkal, ha nevén neveznék a közösségi médiumot, vagyis nem egy semleges platformként hivatkoznánk rá, hanem egy politikai tartalmakért is felelős felületre.

Ambrózy Áron a cenzúra kapcsán úgy fogalmazott: ha tisztázva lenne, hogy mi alapján működik a Facebook, akkor nem lenne gond. Béky Zoltán médiajogász közölte: a Facebook közösségi elvei nemrég lettek közzétéve. Pozsonyi Ádám pedig hozzátette: Olyan szabályok ezek, melyek a normalitás ellen küzdenek. (…) Ha az abnormalitás nem kap hatalmi hátteret, akkor a normalitás fog győzedelmeskedni.

Folyamatos a cenzúra

Korábban az Origo egy olyan cikkét cenzúrázták az RTL-csoport facebookos cenzorai, amely a migráció árnyoldalát kívánta bemutatni. Nagyon úgy fest – írja a lap –, hogy a liberális világrendnek továbbra sincsenek ínyére az olyan vélemények, amelyek az övékétől eltérnek. Itt az újabb kiváló példa arra, hogy a szólás- és véleményszabadság csak addig terjed, amíg ők akarják.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a közösségi portál alaposan beleszólt a magyar választási kampányba is, írásainkat több alkalommal is cenzúrázta. Többek között nem engedte hirdetni a portálnak azt a cikkét, ami arról szólt, hogy Párizs egyik elővárosában, Rueil-Malmaison egyik bevásárlóüzletében egy migráns asszony hihetetlen agresszivitással, minden előzmény nélkül rátámadt két férfire. Mivel úgy értékelte, hogy egy homoszexuális párról van szó, életveszélyesen megfenyegette őket.

Korábban a lapnak azt a cikkét nem engedték kitenni, ami arról szólt, hogy egy afgán migráns egy terhes nőt a saját ágyában erőszakolt meg Nagy-Britanniában. A közösségi portál mondvacsinált okokra hivatkozva nem közölte a cikket.

Az RTL-nek megkerülhetetlen a szerepe a cenzúrázásban

Az Origo korábban megírta, hogy a Facebook gumiszabályokat alkalmaz, és minden az RTL-közeli cenzorok kénye-kedvén múlik. A lap arról is beszámolt, hogy a Facebookot egy olyan cég „moderálja” (vagyis cenzúrázza), melynek tulajdonosa ugyanaz a Bertelsmann, mint a német kormánnyal feltűnően lojális RTL-csoportnak.

Hároméves poszt miatt büntettek

Az Origo beszámolt arról is, hogy még március elején a Facebook cenzorcsapata ismét harmincnapos eltiltással büntette Apáti Bencét, az Operettszínház balettigazgatóját, a Magyar Nemzet népszerű publicistáját. Ezúttal minden eddiginél kicsinyesebb indokkal tették ezt: egy három éve közzétett posztja miatt vették elő, amelyben ráadásul saját magára vonatkoztatta a közösségi oldal által kritizált jelzőket. Jól láthatóan Zuckerbergék minden létező alkalmat megragadnak ahhoz, hogy ellehetetlenítsék a vállaltan jobboldali-konzervatív közszereplőket. Továbbra is tombol a liberális véleménydiktatúra, itt az újabb, egészen látványos példa.