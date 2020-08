Maszkban csengetnek be Németországban

Európában elsőként, már a héten megkezdődik a tanítás Németország egyes északi tartományaiban. A maszkviselés vagy a távolságtartás szabályairól maguk döntő országrészek egymásnak, valamint a külföldnek is – jó vagy rossz – példát mutathatnak abban, működik-e a tantermi oktatás a koronavírus-járvány jelen szakaszában. A Német Tanárszövetség elnöke óriási káosztól tart.

Bad Honnef német kisvárost mindössze 13 kilométer, busszal megtéve pedig húszperces út választja el a Siebengebirge, azaz hét hegy nevet viselő dombság túloldalán fekvő Windhagentől. De most, a koronavírus-járvány idején nagyon nem mindegy, hogy egy tanulót Bad Honnefben vagy Windhagenben vár-e az osztályterme. Előbbi ugyanis Észak-Rajna-Vesztfáliához tartozik, márpedig a legnépesebb német tartomány oktatási minisztere, Yvonne Gebauer kedden világossá tette: azokat a diákokat, akik rendszeresen nem viselnek szájmaszkot, akár ki is csaphatják az iskolából. Windhagen azonban Rajna-vidék-Pfalzban fekszik, amely viszont a legliberálisabb szabályokat hozta: sem a maszkviselés, sem a távolságtartás nem kötelező – írja a Magyar Nemzet.

A szabályokat az egyes tartományok maguk alkotják, de megállapodtak többek között abban: a tanévet mindenütt meg kell kezdeni, a jövő évi érettségi nem kerülhet veszélybe, és folytatni kell az oktatás digitalizálását is.

A személyi távolságtartás sem kötelező, az alapvető higiéniai előírások betartása viszont igen.

Mindez az országrészenként különböző járványhelyzetet is figyelembe veszi. Németországban eddig sikerült keretek közé szorítani a Covid-19 terjedését; tízezer alatt van továbbra is a kórban elhunytak száma, miközben egyes, jóval kevésbé népes nyugat-európai országokban ennek a többszörösét teszik ki a vírusfertőzésben meghaltak. De a járvány egyes helyeken időről időre berobban. Most éppen egy bajor konzervgyárban, pár hete pedig egy észak-rajna-vesztfáliai húsfeldolgozóban, kelet-európai vendégmunkások körében derült fény tömeges fertőzésre.

Mivel a német oktatási rendszer sajátossága miatt a tanév másfél hónapra elnyújtva kezdődik meg a 16 szövetségi tartományban, az egyes országrészek egymástól is tanulhatnak. A kísérleti nyúl szerepét a kevéssé fertőzött Mecklenburg-Előpomeránia, illetve Hamburg játssza, ahol a héten százezrek térnek vissza az iskolapadokba – Európában elsőként. Előbbiben tartományi szinten nem kötelező az osztályteremben az arcmaszk, de viselhető, és egyes iskolákban hétfőn ingyen osztogatták, hogy ösztönözzék a használatát.

A német híradásokból az elmúlt hetekben kiderült:

számos tanár fél tantermi órát tartani, mert aggasztja a fertőzésveszély, ahogy egyébként sok szülőt is.

Számos helyütt az oktatókon kéthetente ingyenes vírustesztet végeznek, de a Német Tanárszövetség elnöke óriási káosztól tart: szerinte az iskolák felkészületlenek a helyzet kezelésére. Heinz-Peter Meidinger úgy véli, a tantermi és a távoktatást ötvöző hibrid rendszert lenne indokolt alkalmazni.h