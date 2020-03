Meghosszabbította a vesztegzárat a cseh kormány

Az ukrán kormány pedig leállítja a vidéki reptereket.

Meghosszabbította egy héttel a cseh kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt, kedd reggel lejáró kilencnapos országos vesztegzárat – jelentette be Jan Hamácek belügyminiszter a kormány hétfői ülése után. Szlovákiában egy pozsonyi börtönben lévő elítéltnél is diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját. Az ukrán kormány döntése értelmében keddtől a Boriszpil repülőtér kivételével az ország minden légi kikötőjének működését leállítják.

A cseh kormány korábbi döntése alapján az országos vesztegzár március 16-a és 24-e közötti időszakra volt kihirdetve. Az intézkedést egyelőre április 1-jéig hosszabbították meg. Jan Hamácek belügyminiszter azt mondta, hogy április elsejéig érvényben minden más, a koronajárvány terjedésének megfékezésére eddig bevezetett intézkedés is.

Csehországban meghatározatlan időre szünetel az iskolai oktatás, március 12-től harmincnapos szükségállapot van érvényben, zárva vannak a vendéglők, az üzletek, kivételt az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és néhány más üzlet képez, s egy hete a határok is le vannak zárva. A kormány emellett jelentősen korlátozta az állampolgárok szabad mozgását. Rendeletei értelmében az emberek nem hagyhatják el lakásukat, és nem tartózkodhatnak közterületen, ami alól kivételt képez egyebek mellett, ha munkába vagy orvoshoz mennek, valamint élelmiszereket, gyógyszereket, tisztálkodószereket vásárolnak be. További kivételt képez a közeli személyekről való gondoskodás is. A rendelet betartását a hatóságok ellenőrzik.

Közterületeken kötelező az orr és a száj eltakarása.

Csehországban március elsején mutatták ki az első koronavírusos fertőzést. Hétfő estig a fertőzöttek száma 1236-ra emelkedett, közülük hatan kigyógyultak, egy 95 éves, krónikus szívbetegségben szenvedő férfi pedig meghalt. Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint jelenleg több mint hetven embert kezelnek kórházban, hét személy állapota súlyosnak minősíthető.

Laboratóriumi vizsgálatoknak eddig 17 377 személy vetette alá magát.

Szlovákiában egy pozsonyi börtönben lévő elítéltnél is diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját – jelentette hétfőn a TASR közszolgálati hírügynökség. A fertőzött fogollyal kapcsolatba került személyekre megelőző karantént foganatosítottak.

Igor Matovic két napja kinevezett új szlovák kormányfő a központi válságstáb hétfői ülése után bejelentette: a testület mintegy hatvan új intézkedésre tett javaslatot a járvány megfékezése céljából, s arról hogy ezek közül melyik kerül bevezetésre, már tárgyal a szlovák kormány.

Az ukrán kormány rendkívüli ülésén úgy határozott, hogy keddtől a Boriszpil repülőtér kivételével az ország minden légi kikötőjének működését leállítják. Ezen felül átmenetileg turisztikai céllal nem utazhatnak ukrán állampolgárok repülővel külföldre – közölte Denisz Smihal miniszterelnök.

A nap folyamán az ország újabb három megyében, Donyeck, Cserkaszi és Ternopil megyékben vezetett be a kormány veszélyhelyzetet. Ukrajnában ezzel együtt már nyolc megyében és a fővárosban, Kijevben van érvényben veszélyhelyzet.

Az elnöki hivatal beszámolt arról, hogy megérkezett Kínából Ukrajnába az első egészségügyi szállítmány 250 ezer gyorsteszttel.

A határőrszolgálat hétfői közleménye szerint az elmúlt napban összesen több mint 13 ezer ukránt tért vissza az országba, közülük egy volt koronavírus-fertőzött. A hazatérők közül mintegy négyezer visszatéréséhez biztosítottak közlekedési járművet az ukrán helyi közigazgatási, illetve állami szervek. A hétfői nap folyamán még két vonat érkezik Lengyelországból, illetve Lettországból ukrán utasokkal.

Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester közölte, hogy 70 ezer korábban megrendelt védőmaszkot kapott meg hétfőn a főváros, amelyeket elsősorban kórházaknak és egészségügyi dolgozóknak osztanak szét. Közben a kijevi gyógyszertárakban továbbra is hiánycikk a védőmaszk.

A Ukrajniszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy egy kijevi zeneművészeti főiskola kollégiumában több mint ötven diákot étlen-szomjan karanténba zártak, miután egy beteg diáktársukat koronavírus-fertőzés gyanújával kórházba szállították. Csak három nap múlva tudtak önkéntesek ivóvizet és élelmiszert vinni be nekik, addig a diákok forralt csapvizet ittak.f