Megint rendőrökre támadtak a radikális baloldali tüntetők Párizsban (videó)

Ismét engedély nélküli tüntetést szervezett Párizsban az Adama Traoré Bizottságnak nevezett, radikális baloldali csoport. Több tízezren lehettek, megtámadták a rendőröket, kiraboltak egy telefonüzletet, antiszemita rigmusokat kiabáltak.

Adama Traoré mali származású, 17-szer büntetett fiatalember 2016-ban meghalt a rendőrségen. Szívbeteg és a kihallgatáskor is drogos volt, de egy legújabb, június eleji, a család által kért, nem hivatalos vizsgálat szerint a rendőri intézkedés miatt halt meg – idézi fel az Origo.

Mintegy folytatva az amerikai zavargásokat, a rendőr- és a többségi társadalom ellenes, szélsőséges szervezet, az Adama Traoré Bizottság azonnal tüntetéseket kezdett.

Az eredmény ugyanaz, mint Amerikában: gyújtogatások, fosztogatások.

A V4NA nemzetközi hírügynökség információi szerint a Párizs központjában levő Republique-on többször is látni lehetett, hogy a rendőrök menekülnek a tüntetők elől.

Az, hogy Franciaországban a rendőri erőszak és rasszizmus ellen tüntetnek, végképp csak ürügynek tekinthető. Közismert, hogy a francia rendőrök félnek a migránsnegyedekben, sőt, a belügyi államtitkár azt javasolta, oda se menjenek. 150 olyan no-go zóna van Franciaországban, ahova nem is mennek be. Christophe Castaner volt szocialista politikus, jelenlegi belügyminiszter a hét közepén az egész rendőrséget megbotránkoztató nyilatkozatot tett: azt mondta, ha csak a gyanúja is felmerül, hogy egy rendőr rasszista (például, ha egy elfogott bűnöző feljelentést tesz), már a vizsgálat előtt felfüggesztik a rendőrt. Castaner gyávasága, a szélsőbal iránti megfelelési kényszere még saját pártját is megdöbbentette.

A radikális baloldalon kívül egyébként nincs olyan politikai erő Franciaországban, amely azt állítaná: veszélyben vannak a bevándorlók a rendőrök miatt.

Ellenkezőleg: a rendőrök félnek a migránsoktól.

A Les valeurs actuelles konzervatív hetilap megdöbbentő videofelvételeket közölt.

Itt éppen rendőröket dobálnak:

Az Antifa-tüntetők megtámadták a rendőröket, az egyik rendőr megsérült:

Mocskos zsidók, ezt üvöltik a szélsőbaloldali tüntetők. A randalírozókkal meglehetősen óvatosan bánó Le Figaro is beszámolt a Les valeurs actuelles felvétele alapján, hogy antiszemita rigmusokat skandáltak az Antifa aktivistái.

Nagyjából tíz, bevándorlásellenes, nemzeti radikális ellentüntető kitett egy molinót a Republique tér oldalán álló egyik ház falára, amelyen a felirat szerint a fehér franciák ellen elkövetett erőszak miatt tiltakoztak. Az Antifa szélsőbaloldali aktivistái felmentek a háztetőre (volt, aki a ház oldalán mászott fel, nagyjából öt emeletet), majd rövid lökdösődés után leszedték a molinót.

Petárdákat lőnek a rendőrökre a szélsőbaloldali tüntetők, megtámadják őket.

Az egyik legnagyobb francia mobilhálózat belvárosi üzletét kirabolták a szélsőséges tüntetők: