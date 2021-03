Mi van azokkal a baloldali politikusokkal, akik találkoztak a koronavírusos Gyurcsánynéval?

Sok politikussal találkozott

Csakhogy időközben az uniós képviselő elkapta a koronavírust, erről szintén közösségi oldalán számolt be. „Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem, és sajnos ma pozitív lett a koronavírustesztem. Most már lázam is lett, és fáj a fejem” – jelentette be március 5-én. Állapota azóta nem javult, a tünetei csak erősödtek – derült ki tegnapi posztjából. Ez azért lehet problémás, mert turnéja során

több alkalommal is maszk nélkül, a járványügyi szabályokat figyelmen kívül hagyva tárgyalt a szövetségeseivel.

Így pedig minden esélye megvan annak, hogy megfertőzte azokat a politikusokat, akikkel együtt mutatkozott. Bár közülük néhányan jelezték, hogy később tesztelték magukat, karanténba vonultak, de bőven akadtak olyan politikusok, akik semmi hírt nem adtak magukról.

Így az Origo levélben kereste meg Varju László és Hajdu László DK-s képviselőket, valamint Botka László szegedi, Pintér Tamás dunaújvárosi és Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármestert, továbbá Lusztig Pétert, Tatabánya DK-s alpolgármesterét és Godó Beatrixot, Salgótarján DK-s vezetőjét, hogy tettek-e járványügyi óvintézkedéseket a történtek után.

A cikk megjelenéséig azonban egyikük sem válaszolt, így könnyen előfordulhat, hogy többen sem tettek lépéseket a történtek után.

Titkolózás Szegeden

Különösen érdekes Botka László esete: vele március elsején találkozott a DK-s politikus, aki a megbeszélést követően még a városi televízióba is ellátogatott. Mint a közzétett fotókon látható, egyik eseményen sem viseltek maszkot.

A Szegedma szerint éppen ezért van rá esély, hogy Szegeden fertőzték meg Gyurcsány feleségét. A lap úgy tudja, hogy Kalmár Gábor, a polgármesteri hivatal kabinetfőnöke is elkapta a betegséget, ami azért érdekes, mert ő is részt vett a szóban forgó egyeztetésen. Hivatalosan is megkeresték a városházát az ügyben, azonban választ már nem kaptak.

A Szegeder is foglalkozott a témával, tegnapi cikkükben felelevenítették, hogy ők is próbálkoztak a városházánál, de akárcsak a Szegedma, nem jártak sikerrel. Többek között azt szerették volna megtudni, hogy végeztek-e Botka Lászlón tesztet a találkozót követően, tervezik-e tesztelni a városháza összes dolgozóját.

A szegedi Fidesz azt kérte, hogy a városháza nyilatkozzon arról, van-e fertőzött munkatársuk. „Napok óta lapít a szegedi baloldal arról, milyen védelmi intézkedéseket tettek a Városháza dolgozóinak egészségének megvédése érdekében Gyurcsányné látogatása után. A szegedi közszolgákat ugyanis foglalkoztatja a kérdés, vannak-e koronavírus-fertőzöttek a Városháza munkatársai között, és Botka Polgármester Úr nincsen-e közöttük” – írták közleményükben, és felvetették a kérdést, vajon fertőtlenítettek-e a városházán a látogatást követően.

A baloldali polgármester a találkozó óta sehol sem kommentálta a sajtótalálgatásokat, az Origo megkeresésére sem reagált.

Hazugsággal próbált védekezni

A hétvégén az Origo megírta, hogy Gyurcsány Ferenc felesége az elmúlt napokban több baloldali politikussal is védőmaszk nélkül egyeztetett, többek között Szombathelyen, Tatabányán, Szegeden, Budapest több kerületében és Salgótarjánban is.

A DK uniós képviselője egy nappal megbetegedése előtt azt állította (vagy ha durvábban fogalmazunk, hazudta) az ATV-ben, hogy a kampánykörúton „nagyon vigyázunk, tehát tényleg folyamatosan maszk van rajtunk, folyamatosan kezet fertőtlenítünk, igyekszünk távolságot tartani.”

A baloldali politikus nyilatkozatát itt tudják megnézni:

A fotók azonban pontosan mutatják, hogy nem mondott igazat, maszk nélkül találkozott több politikussal is. Sőt, olykor a védőtávolság betartása sem érdekelte.