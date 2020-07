Milliárdokkal támogatja a BLM-mozgalmakat és az abortuszt Soros

Az amerikai tőzsdespekuláns Soros György a kisebbségek védelmezőjeként állítja be magát, azonban a kép sokkal összetettebb. Miközben komoly összegekkel támogatja a Black Lives Matter nevű mozgalmat, rengeteg költ a Planned Parenthood nevű abortusz klinikákat üzemeltető hálózat finanszírozására is. Az Egyesült Államokban a fekete közösség egyik legnagyobb ellensége az abortusz.

Már több mint egy hónapja van a világsajtó címlapjain a Black Lives Matter, amely George Floyd halálát követően minden nap megmozdulásokat rendez az Egyesült Államokban. Az afroamerikaiak jogaiért küzdő radikális szervezet egyik legnagyobb támogatója Soros György amerikai tőzsdespekuláns – írja a V4NA hírügynökség.

A Washington Times című amerikai lap 2016-ban arról írt, hogy liberális alapítványok támogatásukról biztosították a BLM-et. A lap szerint a Ford Foundation és a Borealis Philanthropy bejelentette, hogy létrehozzák a Black-Led Movement Fund-ot, egy hatéves adománygyűjtó kampányt, amelynek célja 100 millió dollár összegyűjtése a Movement for Black Lives nevű koalíció számára.

Washington Times cikke szerint Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa (OSF) 33 millió dollárral támogatta meg a Black Lives Mattert.

Ken Zimmerman, az OSF amerikai programjainak igazgatója azonban tagadta, hogy valaha is ekkora összeget adtak volna a BLM-nek.

Érdekesség továbbá, hogy a Borealis Philanthropy is szerepel Soros kifizetési listáján. Az OSF hivatalos honlapja szerint csak 2016-ban több mint 2 millió dollár támogatást kapott Soroséktól.

Szintén 2016-ban a Breitbart Jerusalem egy kiszivárgott dokumentumra hivatkozva arról írt, hogy az OSF 650 ezer dollárt adott a Black Lives Matternek 2015-ben, befektetés a növekvő #BlackLivesMatter mozgalom középpontjában álló csoportok műszaki segítségébe és támogatásába címen (invest in technical assistance and support for the groups at the core of the burgeoning #BlackLivesMatter movement).

Az OSF adatbázisából kiderül egyébként az is, hogy nem csak az amerikai BLM mozgalmat támogatja Soros. 2018-ban a Release Leads nevű szervezet 279,860 dollárt kapott arra, hogy nyilvános rendezvényeket rendezzen többek között a nagy-britanniai BLM részvételével (organize public live events featuring the Black Lives Matter movement UK).

Azonban míg Soros úgy tesz, mintha érdekelnék a fekete életek, addig igen komoly összegeket pumpál a Planned Parenthood (PP) nevű abortusz klinikákat üzemeltető szervezet fenntartására is.

Az amerikai Media Research Center korábban hosszú cikkben tárta fel, hogy kik azok a liberális donorok, akik pénzt adnak a PP-nek. A Susan Thompson Buffett Foundation közel 231 millió dollárt utalt, a William and Flora Hewlett Foundation 22,8 millió dollárt, a harmadik legbőkezűbb adomány, 18,3 millió dollár pedig a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól (akkori nevén Nyílt Társadalom Intézet) érkezett. Megjegyzik azt is, hogy Sorosék vállalták, hogy egy 4 éves periódusra további 20 millió dollárt utalnak.

Az OSF hivatalos honlapján található adatok szerint továbbá 2017-ben a Planned Parenthood Action Fund egy 10 millió dolláros támogatást kapott, több kisebb juttatás mellett.

A PP elnök vezérigazgatója, Alexis McGill Johnson. Az afroamerikai nő nemrég közölte, hogy Joe Bident, a demokraták elnökjelöltjét támogatja a szervezetével együtt Donald Trump ellenében.

McGill Johnson nem csak a PP-n keresztül hozható kapcsolatba Soros Györggyel. A vezérigazgató bemutatkozójában ugyanis az olvasható, hogy többek között egy Color of Change nevű NGO igazgatótanácsában is helyet foglal. Ez a szervezet 2018-ban 350 ezer dollárt kapott az OSF-től.

Mindez csak azért érdekes, mert az Egyesült Államokban a fekete közösség egyik legnagyobb ellensége az abortusz, annak ellenére, hogy a számok csökkenő tendenciát mutatnak. Az adatok szerint 1973 óta több mint 19 millió fekete babát vetettek el.

Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC) adatai szerint 2016-ban a fehér nők abortuszrátája 6,6 százalék volt, 109 abortusz jutott 1000 megszületett gyerekre, míg a fekete nők esetében a ráta 25,1 százalékos volt, 401 abortusz jutott 1000 megszületett babára.