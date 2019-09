Minden eddiginél súlyosabb a légszennyezettség az erdőtüzek miatt Szumátrán

A légszennyezettséget mutató API (Air Pollution Index) 700 fölé emelkedett, jócskán meghaladva az egészségre már rendkívül károsnak tartott 400-as határértéket – közölte hétfőn az indonéz katasztrófavédelmi szolgálat.

A helyzet a Riau tartomány székvárosában, Pekanbaruban a legsúlyosabb, miután a várost a szélirány megváltozása miatt beborította a Kalimantan sziget felől érkező füst.

Az indonéziai hatóságok 14 ezer katonát küldtek a hetek óta tartó erdőtüzek oltására, repülőgépekről szórnak a felhőkbe mesterséges esőt előidéző vegyi anyagot, de szakértők azzal számolnak, hogy legalább még egy hónapig nem javul a helyzet, amíg meg nem kezdődik az monszun évszak.

Az indonéziai Szumátrán, valamint Kalimantan tartományban hetek óta erdőtüzek pusztítanak, súlyos gondokat okozva a szomszédos országokban is. Malajziát sok helyütt már több mint két hete borítja be az erdőtüzek okozta füst, a múlt héten emiatt több száz iskolában nem volt oktatás. Súlyosbodott a helyzet Szingapúrban is, ahol a légszennyezettségi index ugyancsak meghaladta az egészségre káros határértéket.

Az indonéz rendőrség amúlt csütörtökön közölte, hogy letartóztatott 230, gyújtogatással vádolt embert. A tüzeket sokszor földművesek gyújtják, hogy előkészítsék a kivágott erdős területeket a gazdálkodásra.

Indonéziában négy évvel ezelőtt, 2015-ben pusztított az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze, 24 emberéletet követelve. A Világbank adatai szerint több mint 2,6 millió hektár erdő és mezőgazdasági terület vált lángok martalékává. A felszálló füst a környező országokban, elsősorban Szingapúrban, Malajziában, de részben Laoszban, Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken is minden idők legsúlyosabb légszennyezettségét okozza.