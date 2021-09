Kevesen gondolták volna, hogy Gyurcsány Ferenc a kudarcos kormányzása és csúfos bukása után ismét nyeregben érezheti majd magát a baloldalon. Arról kérdezték az elemzőket, hogy ez miként történhetett meg. A 2022-es választáson arra készül a volt kormányfő, hogy újra hatalmat szerezzen az ország fölött.

Ezt ne hagyja ki! Mit keres még itt Gyurcsány Ferenc?

Szűk hét hónap múlva Magyarországon ismét országgyűlési választások lesznek. A balliberális oldalon zajlik az előválasztási bohózat. Bárki lesz a miniszterelnök-jelöltjük, az nyilvánvaló, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koa­líció (DK) elnöke osztja a lapokat. A Magyar Nemzet arra kereste a választ, hogyan történhet meg az, hogy csúfos, kudarcos kormányzása után 2022-ben az lesz a tét: visszatér-e a hatalomba a volt miniszterelnök.

„Amikor 2009-ben Gyurcsány Ferenc lemondott a kormányfői pozícióról és megbukott, akkor az elemzők, de egy átlag választópolgár is azt hitte, hogy ezzel véget ért a politikai pályafutása. A támogatottsága rendkívül alacsony volt a szavazók és a szocialista párt körében is. Hatalmas volt az elutasítottsága” – idézte vissza a korábbi időszakot a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: senki nem gondolta, hogy ezek után most is porondon lesz, ráadásul évek óta ő a balliberális oldal vezetője.

Baloldali intellektuális válság

„Ez arra vezethető vissza, hogy Gyurcsány Ferenc kihasználja azt az intellektuális válságot, ami eluralkodott a balliberális térfélen. A kilencvenes években olyan miniszterelnök-jelölttel tudtak nekifutni a választásoknak, mint Horn Gyula, aki négy nyelven beszélt és komoly nemzetközi kapcsolatrendszere volt. Ehhez képest most ­várhatóan olyan jelölttel állnak elő, aki egyetlenegy idegen nyelvet sem beszél, ráadásul egyes képes beszámolók szerint még a saját nevének leírása is gondot okoz neki. Karácsony Gergely mellett azonban gondolhatunk Fekete-Győr Andrásra is, aki hatalmas baklövéseket követ el a különféle interjúkban” – hangsúlyozta a politológus. Összességében látszik: a balliberális oldalon nincsen előremutató gondolat, nincsen olyan szereplő, akinek lenne országvezetési víziója, hosszabb távú stratégiája. Ezt a kiüresedést hajtja a saját malmára Gyurcsány Ferenc, aki már az ötödik és hatodik lépést is látja előre.

„Ezzel együtt a bukott kormányfőnek sincsenek mély gondolatai az országról. Fontos kérdésekben pillanatok alatt megváltoztatja az álláspontját, ha a politikai érdekei úgy kívánják. Ez pusztán hatalomtechnika. Csak ebben ügyes.

Láthattuk, hogy 2011-ben kilépett az MSZP-ből, majd létrehozta a saját pártját, amiről senki nem gondolta, hogy életképes lesz. Ehhez képest nyolc év alatt a Demokratikus Koa­líció lett a balliberális oldal vezető ereje” – magyarázta az elemző. Az elmúlt hónapok eseményei már azt mutatják, hogy ügyes hatalomtechnikusként elérte: ­várhatóan a DK-nak lesz a legnagyobb frakciója azon a térfélen 2022-ben. Fordult a helyzet, már nem más pártok viszik be az Országgyűlésbe Gyurcsányékat, hanem nekik köszönheti majd a frakcióját az LMP, az MSZP és a többi kisebb párt. A volt kormányfő kegyén múlik, hogy ki mennyi helyet kap a közös választási listán.

Bábok a kirakatban

„Gyurcsány Ferenc problémája ugyanakkor, hogy még mindig elutasított a szavazók körében, még a balliberális oldal táborában is sokan vannak, akik nem voksolnának arra a listára, amelyet ő vezet. Ezért tesz ki más politikusokat a kirakatba, rajtuk keresztül igyekszik visszaszerezni a korábbi befolyását az országra.

Neki tökéletes báb erre Karácsony Gergely, aki mögött nincs erős párt, így függ a DK-tól és a többi balliberális párttól. Ezt tökéletesen megmutatja a fővárosi helyzet is. Karácsony Gergely Gyurcsány Ferenc politikai foglya, aki azért megy bele mindebbe, mert megígérték neki a miniszterelnöki ­pozíciót. Karácsony zuglói polgármesterként főpolgármester, budapesti városvezetőből pedig kormányfő szeretne lenni. Így csábították el” – mondta Deák Dániel. Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy mindebből következik: egy esetleges hatalomváltás esetén azonnal létrejönne az a helyzet, amit 2002 után láthattunk. Akkor Gyurcsány bármikor megbuktathatta volna Medgyessy Pétert, mint ahogy 2004-ben meg is tette.

„Most még annál is könnyebb lenne a dolga, mert Karácsony Gergely mögött nincs politikai erő, így adott esetben egyszerűen tudná saját magát vagy a feleségét, Dobrev Klárát a miniszterelnöki székbe ültetni” – tette hozzá a szakértő.

Mindezek után adódik a kérdés: mennyire vannak tisztában azzal a balliberális oldal választói, hogy bárki is lesz ott a miniszterelnök-jelölt, ha arra a közös listára voksolnak, akkor Gyurcsány Ferencet segítik vissza a hatalomba.

Megy a ködösítés

„Ez jelenleg nem mindenkinek egyértelmű, a túloldalon ugyanis pont ezt akarják elhomályosítani. A DK is titkolja, hogy a Fidesz váltópártjának szerepébe kíván felnőni, amit Gyurcsány Ferenc vezet. Ezért ködösítenek. A volt kormányfő azt akarja elérni, ami 2006-ban nem sikerült az MSZP-vel. Akkor ledarálta a liberális koalíciós társat, átvette az SZDSZ témáit, a szavazóbázisát. Jöttek azonban a megszorítások, az őszödi beszéd, majd a 2006-os véres események a rendőri erőszakkal. Ezek tették népszerűtlenné és hiteltelenné. Tizenöt év szívós munkájával azonban mára elérte, hogy ő tudja létrehozni a Fidesz lehetséges váltópártját” – mondta a lapnak Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány igazgatója. Jelezte: a Jobbik és a Momentum azért ment bele a játékba, mert azt remélik, hogy a baloldali összefogáson belül a DK nem nyeli le őket, és megerősödhetnek. A Jobbik megpróbálta korábban önállóan legyőzni a Fideszt, nem sikerült.

„Brüsszelben és Soros György köreiben azonban rájöttek arra, hogy ha a Jobbik külön méreti meg magát a választásokon, akkor elvisz húsz százalékot. Ez pedig hiányzik az összefogásból.

A Momentum is azt gondolta, amit Bajnai Gordon vagy Botka László 2016–2017-ben, hogy Gyurcsány nélkül is lehet nyerni. Akkor még nem akartak a DK elnökével szövetkezni, mert tudták: ha kidobod az ajtón, visszajön az ablakon” – magyarázta a politológus. „Bajnai Gordon az Együtt nevű mozgalommal akart magának hátországot teremteni, ahogy most Karácsony próbálja a 99 Mozgalommal, de ez utóbbi az előbbihez képest is harmatgyenge. Gyurcsány Ferenc viszont a teljes összefogás követelésével megnyerte az oldal törzsszavazóit. Ezzel elérte, hogy a baloldalon belül nem alakult ki a DK-val szemben egy ellenpólus. A Momentum volt a legveszélyesebb, mert új pártként robbant be. Fekete-Győrék ott hibázták el, hogy nem azt mondták: akinek elege van a Gyurcsány–Orbán-párharcból, az szavazzon rájuk. A DK elnöke ezt megakadályozta, és bevitte a Momentumot az összefogásba, ahol majd ledarálja a kisebb pártokat” – tette hozzá Kiszelly Zoltán.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én