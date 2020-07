Müller Cecília: egy fertőzött gócponttá alakíthat egy területet, ezt el kell kerülni

Az emberek felelősségteljes magatartása megakadályozhatja a járványügyi gócpontok létrejöttét – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos pénteken Budapesten újságírók előtt. Müller Cecília a mezőkövesdi koronavírus-fertőzések példáján keresztül ismertette a kontaktkutatás módszertanát és járványügyi konzekvenciáit.

Kiemelte: a járvány első hullámának kezelése miatt „relatíve alacsony” a magyarországi megbetegedések száma, ugyanakkor a vírus jelen van az országban, egy-egy fertőzött gócponttá alakíthat egy területet, és ezt el kell kerülni.

A mezőkövesdi esetről közölte: három megye 29 településén 334 embert kerestek fel a népegészségügyi szakemberek és a rendőrök a kontaktkutatás keretében, 43 fertőzöttet azonosítottak, közülük 27-en tünetmentesek voltak, 16-an mutattak tüneteket, öt beteg került kórházba.

Az országos tisztifőorvos jó hírnek nevezte, hogy 334 emberből 260-an már elhagyhatták a hatósági házi karantént, az utolsó pozitivitást július 23-án észlelték, ezért elmondható, hogy sikerült megállítani a járványt a dél-borsodi városban.

Iskolai dolgozó volt az első fertőzött

A részletekről elmondta: az első fertőzött egy iskolai dolgozó volt, akinél a későbbi járványügyi vizsgálatok során a leggondosabb kikérdezés mellett sem sikerült azonosítani a fertőzés eredetét. Müller Cecília hozzátette, „nem nyert bizonyítást”, hogy ő a fővárosban – egészségügyi intézményben vagy tömegközlekedésen – fertőződött volna meg; tünetei voltak, lázas volt és köhögött, de koronavírusra akkor nem tesztelték, majd június 16-án részt vett egy 27 fős iskolai értekezleten, ahol senki nem viselt maszkot; egy másik, június 23-i értekezleten is részt vett és két családtagjának is átadta a fertőzést.

A második iskolai értekezleten jelen volt a „második beteg”, akit elsőként azonosítottak koronavírus-fertőzéssel, környezetében pedig azonnal elindult a kontaktkutatás, majd a járványügyi vizsgálat derített fényt a megbetegedésre – ismertette Müller Cecília. Tájékoztatása szerint 31 ember környezetében kellett kontaktkutatást végezni, az összes kontaktszemély karanténba került, a tüneteteket mutatókat egészségi állapotuknak megfelelően látták el.

Sikerült megakadályozni a mezőkövesdi gócpont kialakulását

A borsodi népegészségügyi szakemberek munkáját is méltatva Müller Cecília azt hangsúlyozta, hogy a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően a dél-borsodi városban a fertőzések nem terjedtek túl az ismert gócon. Példaként említette, hogy egy fertőzött házaspár – még nem ismerve saját pozitivitását – egy buszos kiránduláson 42 utasból 7 embert fertőzött meg. Ugyanakkor két további közösségben – egy napközis táborban és egy énekkarban – szerencsére senki sem fertőződött meg – fűzte hozzá.

Rámutatott:

zárt közösségekben, hosszabb idejű, zárt helyen tartózkodás esetén „eléggé fertőzőképes a vírus”, főként azért – utalt a konkrét esetre -, mert tüneteket produkáló emberek lehetnek ott.

Az országos tisztifőorvos a felelős magatartás fontosságát hangsúlyozva arra figyelmeztetett, hogy az emberek fegyelme „kicsit lazulni látszik”; változatlanul be kell tartani a járványügyi szabályokat. Azt javasolta, hogy csakis egészséges, tüneteket nem mutató ember menjen munkába, közösségbe. A koronavírus-gyanús eseteket – folytatta – továbbra is a háziorvosnak kell telefonon jelezni, aki gondoskodik a mintavételről. Müller Cecília szólt a maszkhasználat, valamint a rendszeres, alapos kézmosás és a szellőztetés szükségességéről, majd megjegyezte azt is, hogy a népegészségügynek és a kormányhivataloknak mintegy 50 millió forintos, a rendőrségnek pedig további 8 milliós költséget jelentett a mezőkövesdi eset.

Az elmúlt 24 órában 638 karantént rendeltek el határellenőrzés során

Korpás Lajos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályának vezetője arról beszélt, hogy március 11. óta mintegy 500 ember kontaktkutatásában vett részt a külön erre a célra létrehozott megyei rendőri csoport.

A megyében jelenleg több mint 400-an vannak hatósági házi karanténban, több mint 8000 ember pedig már elhagyhatta azt, a karantén szabályainak betartását több mint 50 ezer alkalommal ellenőrizték. A rendőr alezredes a tipikus szabályszegések között említette a karantén elhagyását, vendégek fogadását, valamint a karantént jelző tájékoztató ki nem helyezését vagy eltávolítását.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa közölte: az elmúlt 15 napban országosan 1002 kontaktszemélyt kutatott fel a rendőrség, a legtöbbet Budapesten. Emlékeztetett: a rendőrség feladata a határokon elrendelni a hatósági házi karantént a piros és sárga országokból érkezőkkel szemben, ha nem rendelkeznek az előírt negatív vírustesztekkel.

Az elmúlt 24 órában 716 karantént rendeltek el, ebből 638-at a határforgalmi ellenőrzések során.

Az alezredes közlése szerint jelenleg az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 8083, amelyből 7364-et rendeltek el a határon, a karantént ellenőrző elektronikus alkalmazást pénteken 200-an használták. Március 11. után 677 ezer 923 alkalommal ellenőrizték a karantén szabályainak betartását, és 3156 szabálytalanságot tapasztaltak, az elmúlt 15 napban 312-t – részletezte.