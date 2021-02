Nagy-Britanniában csúcsra járatják a genderőrületet

Az ErdélyMa portál az RT.com-ra hivatkozva ír arról, hogy az Egyesült Királyság egyik kórházi intézménye nemi szempontból semleges nyelvet alkalmaz a szülészeten az „egészségügyi egyenlőtlenség” leküzdésére. Nagy-Britanniában olyan döbbenetes kifejezésekkel kell megbarátkozni annak érdekében, hogy a transzneműek ne sértődjenek meg, mint „emberi tej”, „társszülő”, vagy éppen „mellkasra helyezés”. Miközben a szigetországban a világon a legmagasabb a Covid-19 halálozási arány.

Today we are launching the UK’s first clinical and language guidelines supporting trans and non-binary birthing people.

— Brighton and Sussex Maternity (@BSUH_maternity) February 8, 2021