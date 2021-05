Nem találják Karácsony díjnyertes szakdolgozatát

A Karácsony Gergely szellemi teljesítményét igazoló dokumentumok közül újabbról derült ki, hogy elérhetetlen. Legutóbb a főpolgármester azt közölte, nem tudja, hol van az érettségi bizonyítványa, most pedig a máshol már nem elérhető szakdolgozatáról állítja, hogy keresnie kellene.

Elérhetetlen Karácsony Gergely szakdolgozata a főpolgármester egykori alma materében. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) adatvédelmi tisztviselője arról tájékoztatta a Magyar Nemzetet, hogy Karácsony szakdolgozata nem szerepel az egyetem könyvtárának elektronikus adatbázisában, és az eredeti példány sem található a gyűjtőköri állományban.

A lap megtudta: 2017 óta minden szakdolgozatot digitalizálnak az intézményben, a korábbi szabályozás alapján pedig csak tíz évig őrzik a diplomamunkák papíralapú verzióját.

Karácsony egy lapinterjúban azt hangoztatta, hogy a „diplomájával” (feltehetően a szakdolgozatára vagy a diplomamunkájára gondolt) az Országos Tudományos Diákkör (OTDK) tanulmányi versenyén második lett. A versenyeket szervező Országos Tudományos Diákköri Tanácstól (OTDT) az erre vonatkozó kérdésekre szintén azt a választ kapták, hogy elérhetetlenek a 2010 előtti pályamunkák.

Karácsony kiemelkedően sikeres szakdolgozata kapcsán, amellyel az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében 2000-ben szerzett szociológusi egyetemi diplomát, a lap a főpolgármester sajtóosztályát is megkereste. Karácsony sajtósai viszont kissé cinikusan azt közölték: „Majd ha lesz éppen ráérő ideje főpolgármester úrnak, akkor megkeresi.”

Ez azért is különös, mert azok az emberek, akik az OTDK-n dobogós helyezést érnek el, általában büszkeséggel tekintenek a diplomamunkájukra, sok esetben látható helyen is tartják azt, de legalábbis pontosan tudják, hol található.

Az is furcsa, hogy Karácsony szakdolgozata nem az első a szellemi teljesítményét tanúsító dokumentumok közül, amelyet rejteget vagy „nem talál”.

Amikor reflektorfénybe került a hiányos (vagy nem létező) angoltudása, szinte rögtön azzal igyekezett a további bírálatok elébe vágni, hogy közölte: nem volt nagyon jó tanuló, ha viszont kérik, megpróbálja megkeresni az érettségi bizonyítványát is, de „fogalma sincs, hol lehet”.

Karácsony vesszőfutásának azonban vannak ennél pikánsabb állomásai is, például be kellett ismernie, hogy valótlanul állt az egyik nyilvános életrajzában, hogy PhD-fokozattal rendelkezik.

Miután kiderült, hogy a főpolgármester nem beszél angolul, és semmilyen nyelvvizsgája nincs, az is világos lett, hogy doktori fokozata sem lehet. Ezt be is ismerte a politikus, de ahelyett, hogy vállalta volna ezért a felelősséget, azt állította egy interjúban, hogy a tudta nélkül „valaki beleírta” a doktorátust az életrajzába.

Korábban arról is beszámoltunk: az is kérdéses, hogy a Párbeszéd társelnöke jogszerűen töltött-e be adjunktusi pozíciót éveken keresztül a Corvinus Egyetemen. Az idegen nyelvek ismeretének hiányát a főpolgármester később az egykori diszlexiájával igyekezett magyarázni. Ez viszont számos szakember és politikus szerint az alkalmasságát is erősen korlátozza az ország vezetésére.

Közben a Századvég reprezentatív felméréséből az derül ki, hogy a budapestiek közepes-gyengére értékelik Karácsony főpolgármesteri teljesítményét.

A válaszadók több mint négyötöde nevezte aggasztónak a forgalmi dugókat és a légszennyezettséget is. A megkérdezettek háromnegyede vélte úgy, hogy a főpolgármesternek nem kellene indulnia a miniszterelnökségért.

