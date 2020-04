Nincs ok a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárásra

Ha elolvassuk a magyar koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt, semmi olyat nem találunk benne, amely okot adna kötelezettségszegési eljárás indítására – mondta szerdán Brüsszelben Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, az európai értékek védelméért felelős uniós biztos.

Közölte: ő maga már nagyon alaposan elolvasta a magyar jogszabályt – írja a Magyar Nemzet.

„Egyelőre. Hangsúlyozom, hogy egyelőre nincs szó ilyen eljárásról”

– tette hozzá a cseh politikus, aki szerint a magyar esetben többek között a véleménynyilvánítás szabadsága, illetve a hatalmi ágak megosztásának kérdése korábban is aggodalomra adott okot, így elengedhetetlen, hogy a bizottság a kontextust is nézze. Emlékeztetett arra is: Magyarországgal szemben jelenleg hetes cikkely szerinti eljárás folyik.

„Sokaknak ígéretet tettem arra, hogy radikális lépéseket teszek Magyarország ellen és megígérhetem, hogy proaktív vizsgálódást fogok végezni” – szögezte le Jourová.

„Elfogadjuk, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket igényel, a tagállami kormányoknak pedig okkal lehet szükségük nagyobb hatáskörökre a minél gyorsabb cselekvés érdekében.

Ez azonban nem jelentheti az alkotmányok és a parlamenti kontroll ellehetetlenítését, az újságírók elhallgattatását” – hangzott el szintén a tájékoztatón, ahol Jourová megismételte azt is: az EU minden tagállam esetében vizsgálja a rendkívüli jogrendet.

Brüsszelben azt is bejelentették hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelország ellen, mert meglátásuk szerint a lengyel igazságügyi reform idén februárban életbe lépett eleme veszélyezteti a bírák függetlenségét, így az uniós alapelvekkel nem fér össze.

„Az igazságszolgáltatásról szóló szabályozás aláássa a bírák munkájának függetlenségét, megakadályozza a lengyel bíróságokat abban, hogy közvetlenül alkalmazzák az igazságszolgáltatás függetlenségét védő uniós jogszabályok egyes rendelkezéseit, és ilyen kérdésekre vonatkozóan előzetes döntéshozatal iránti kérelmeket terjesszenek elő” – tudatta a brüsszeli testület.