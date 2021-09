Novák: a családokat nem lehet felülírni

A családokat nem lehet felülírni, a családnak nincs alternatívája, mindig is a család lesz a mainstream – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában a IV. Budapesti Demográfiai Csúcsot értékelve.

Ezt ne hagyja ki! A magyar baloldal zokszó nélkül hajtaná végre Brüsszel utasításait

Novák Katalin a műsorban örömének adott hangot, hogy sokan vettek részt a rendezvényen, amelyen közösen állapították meg: a családnak nincsen alternatívája és a demográfiai problémákkal foglalkozni kell. Hozzátette:

mindenki egyetértett abban, hogy a demográfiai problémákra kifejezetten nem a tömeges bevándorlás a megoldás, hanem épp ellenkezőleg, a családok támogatása.

A miniszter nagy dolognak nevezte, hogy megállapodás született az állam- és kormányfők között, amelyben kimondták, a családok támogatása kiemelten fontos, a demográfiai problémákat a családtámogatásokkal is meg lehet oldani, valamint azt is, hogy az európai uniós forrásoknál a demográfiai típusú kihívások kezelésére is kell támogatást adni.

Rámutatott: emellett nyolc európai uniós országgal miniszteri szintű megállapodást is kötöttek, amely arról szól, hogy az EU-s javaslatoknál együtt képviselik a családközpontú értékeket, illetve olyan kezdeményezésekkel is előállnak, amelyek előreviszik a családok támogatását Európában.

Novák Katalin arról is beszélt, hogy a telt házas közönséget látva záróbeszédekor erődemonstrációnak érezte a kétnapos csúcstalálkozót. A rendezvényen a politikusok mellett családszervezetek képviselői, filozófusok, a vállalati szféra képviselői és tudósok találkozhattak, cserélhettek gondolatokat, miközben olimpiai bajnokok is vallottak a család fontosságáról, és kulturális program is várta a résztvevőket.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter azt mondta:

a kormány lassan 12 éve dolgozhat a magyar családokért, és van esély arra, hogy egy valódi demográfiai fordulat történjen.

A nagy változásokat inkább két-három évtized, egy emberöltő alatt lehet elérni, ezért van még feladat – mutatott rá Novák Katalin.

Hangsúlyozta: ha Magyarország letér az útról – ahogyan az 2002-2010 között már egyszer megtörtént – akkor „porig lehet rombolni” mindazt, amit a kormány a családtámogatások terén felépített az elmúlt csaknem tizenkét évben.

Novák Katalin szerint abban az értelemben is erődemonstráció volt a találkozó, hogy nem csak Közép- és Kelet-Európa vezetői vettek részt azon, de ott volt Mike Pence, az Egyesült Államok korábbi alelnöke is, aki a leghatározottabban állt ki a családi értékek mellett, és meglepő tájékozottság mellett ismerte el a magyar családpolitikát. Hozzátette:

az EU-ban míg 2015-ben egyedül voltak a magyarok, most van nyolc-kilenc tagállam, amelyik kész arra, hogy a családok érdekeit határozottan képviselje.

Ezt Novák Katalin komoly változásként értékelte.

A miniszter izgalmas tapasztalatnak nevezte a csúcstalálkozót, amelynek résztvevői számos példát hoztak fel a családok támogatására. A legtanulságosabb az volt, hogy mennyi jó gyakorlat létezhet, és még mindig tudunk egymástól tanulni – fogalmazott Novák Katalin.

Borítókép: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter bemutatja a Családbarát évtized 2010-2020 című kiadványt a IV. Budapesti Demográfiai Csúcson a Várkert Bazárban 2021. szeptember 23-án