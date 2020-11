Orbán Viktor a lengyel kormányfővel tárgyal Budapesten

Orbán Viktor miniszterelnök és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a Miniszterelnökség épületében, a budavári Karmelita kolostorban találkozott 2020. november 26-án délután.

A tárgyalás napirendjén az EU költségvetésének ügye szerepel, ami ellen Magyarország és Lengyelország is vétót emelt amiatt, hogy az uniós pénzek felhasználását Brüsszel politikai feltételekhez akarja kötni.

Arról, hogy miben sikerül a mai találkozón megállapodni, információ egyelőre nem látott napvilágot, ám árulkodó, hogy az EU, valamint Budapest és Varsó is jelezték a napokban, hogy vannak forgatókönyvek az asztalon – emlékeztet cikkében a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök a minap a német Die Zeitnak a magyar állásponttal kapcsolatosan úgy fogalmazott: véleménye szerint is van megoldás, vissza kell térni az alapvető szándékhoz, miszerint az arra rászoruló országok gyorsan kapjanak pénzt.

„Más országok közben új jogállamisági szabályokat akarnak. Rendben, beszéljünk róla. Az első dologban sürgősen lépnünk kell, a második dolog kevésbé sürgős”

– mondta a kormányfő.

Korábban olyan lehetséges megoldást is beharangoztak, miszerint Varsó és Budapest nélkül, megerősített együttműködés formájában hoznák létre a 750 milliárd eurós uniós mentőalapot, így kerülne minél gyorsabban pénz a szenvedő államokhoz. Francia kezdeményezésről van szó, amelyet Hollandia is támogatott. Időközben ennek a lehetőségét ugyanakkor több diplomata is elutasította, mondván: az az utolsó szögek egyikét jelentené az integráció koporsójába.