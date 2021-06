Orbán Viktor: nemzeti konzultáció indul a gazdaság újraindításáról (videó)

A járvány harmadik hullámát legyűrtük – mondta a miniszterelnök a rendhagyó sajtótájékoztatón.

Az új fertőzöttek száma egyre gyorsuló ütemben csökken. A pozitív tesztek aránya egész mélyre süllyedt.

Ezért most már kellő magabiztossággal mondhatjuk ki, legyűrtük a járvány harmadik hullámát

– jelentette ki a miniszterelnök a csütörtöki Kormányinfón.

Beszámolt arról, hogy az első oltását 5 311475 ember kapta eddig meg, 4112876 főt pedig már a második adag vakcinával is beoltottak – írja a Magyar Nemzet. Nemzetközi összevetésben első oltás tekintetében második helyen, teljes átoltottság tekintetében első helyen állunk” – emelte ki a kormányfő, hozzátéve: a jó eredménytől függetlenül nem tekinti versenynek az oltást, ugyanakkor azt azért meg lehet állapítani, hogy

hazánk az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek.

Mostantól az oltás egyéni felelősség kérdésévé válik. „Az oltatja be magát, aki akarja, és aki akarja, az be tudja”- hangsúlyozta a miniszterelnök.

Tájékoztatása szerint a nyugati vakcinákból még további 17 millió adag érkezik Magyarországra. Pfizerből 6,1 millió, Modernából egymillió, AstraZenecából ötmillió, Janssen-vakcinából pedig négymillió. Megjegyezte: kínai vakcinánk is van még, az orosz fog először kifutni. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy

a kormány úgy döntött, engedélyezi a 12 és 16 éves korosztály oltását.

Külön kampányt erre nem szerveznek, de aki szeretné, az elmehet, és szülői hozzájárulással felveheti a vakcinát. A kormányfő továbbá jelezte:

mindazok, akik az első oltást követően nem veszik fel a második adag oltást, elvesztik a védettségi igazolvány nyújtotta előnyöket.

A jövő héttől áttérünk a készenléti oltási rendre – erősítette meg Orbán Viktor, köszönetet mondva azoknak, akik részt vettek az oltás megszervezésében. Az ország újraindításának sebességéről a kormányfő azt mondta, hogy 1-1,5 hónappal tartunk előrébb Európa többi országánál. Ez a GDP-ben egy százalékos többletet jelent. Az Eurózónában 8 százalékos a munkanélküliség, még Magyarországon mindössze 4,3 százalék.

A kormány vállalta, hogy több munkahely lesz a vírus után, mint előtte, és ezt a miniszterelnök szerint év végéig meg is tudják valósítani.

Az újraindítással kapcsolatban a miniszterelnök köszönetet mondott a Jegybanknak, és a Pénzügyminisztériumnak, és mindazoknak, akik a járvány alatt is dolgoztak, akár távmunkából is. Orbán Viktor megerősítette azt is: két operatív törzs áll fel a közeljövőben, Szijjártó Péter, és Novák Katalin lesznek a vezetőik.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy a kormány szeretné, ha a gyermeket nevelő szülők visszakapnák a 2021-ben befizetett adójukat a 2022-es évben. A felső határ az átlagbér adószintje, ezalatt mindenki visszakapja a befizetett összeget – magyarázta. Megemlítette továbbá, hogy

a bankszövetség és a kormány között éles viták vannak a hitelmoratórium kapcsán, ezért ezzel kapcsolatban is szerepelni fog kérdés a nemzeti konzultációban.

Kopogtat az ajtónkon egy éles vita a klíma adóról is – folytatta a kormányfő – jelezve: ezügyben komoly nemzetközi vitába kell bocsátkozni Brüsszellel, de csakis akkor lehet ezt megtenni, ha a magyar emberek nagy része osztja a kormány álláspontját. Hozzátette, körülbelül egy tucat jogszabály javaslat jelenik meg a következő hetekben, amelyek azt tartalmazzák, hogy a klímacél eléréséhez kiknek kellene viselni a terheket. – A kérdés, vállaljunk-e egy újabb rezsivitát Brüsszellel – hangoztatta Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, hogy a menekült migránskvóta kérdése is szerepelni fog a konzultációban. – Magyarország mereven ellenezte, hogy a migránsokat szétosszák a tagállamok között. Szerintem fel kéne függeszteni legalább két évig a migrációs befogadást – jegyezte meg a kérdés kapcsán a miniszterelnök. Elmondta azt is, hogy levélben elküldött konzultációs ív is lesz, de emellett elektronikus úton is ki lehet majd tölteni a konzultációt.

A kormányfő egy új intézkedést is ismertetett, mégpedig hogy

mindenki, aki a védekezésben részt vett (például ápolók, szociális dolgozók, területi közigazgatásban dolgozók), tíz nap szabadságot kapnak.

Ezt kifizetni nem lehet, minden érintettnek ki kell vennie, hiszen az a cél, hogy pihenhessenek – mondta, jelezve: az intézkedés részleteiről később adnak bővebb tájékoztatást.