Orbán Viktor és Marc Fromager: a magyaroknak joguk van megvédeni a határaikat

A keresztényüldözésről és Európa hagyományos értékeinek megvédéséről volt szó Orbán Viktor miniszterelnök és Marc Fromager, a Szükséget Szenvedő Egyház (ACN) franciaországi szervezete igazgatójának szerdai megbeszélésén a Karmelita kolostorban – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A segélyszervezetnek több, Magyarországgal közös programja is volt már, például 2017-ben az iraki Tell-Aszkuf keresztény kisváros újjáépítése.

A megbeszélésen Fromager elmondta, sokat járt a Közel-Keleten és sok megégett ikont látott: a radikális muszlimok leginkább a szent tárgyakat, szent helyeket pusztítják.

Az üldözött keresztények számára az egész év nagyböjt, minden nap nagypéntek – fogalmazott, hozzátéve: becslések szerint 200 millió keresztény, vagyis Krisztus követőinek 10 százaléka nem gyakorolhatja hitét teljesen szabadon.

A tárgyaláson kitértek a világ más területein zajló egyházellenes támadásokra, így az ázsiai keresztények üldözésére is, illetve beszéltek az egyre inkább elvilágiasodó Európa problémájáról is.

Orbán Viktor és Marc Fromager egyetértett abban, hogy

a nyugati bevándorláspolitika a migránsokkal együtt a Közel-Kelet problémáit is importálja: Franciaországnak például már vannak „elveszített területei”, ahol az állam helyett szalafista prédikátorok jelentik a törvényt.

Marc Fromager szerint minden országnak a sajátosságai szerint kell a menekültkérdéshez viszonyulnia. Kifejtette: a magyarokban bűntudatot akar ébreszteni a média és Brüsszel. Ma már azonban a francia átlagpolgár is egyre gyanakvóbb a sajtóban olvasottakkal, látottakkal szemben, aggódik a migrációs invázió miatt, így egyre könnyebben megérti, hogy a magyaroknak joguk van megvédeni a határaikat – idézte fel egy korábbi előadását az ACN igazgatója.

A magyar miniszterelnökkel egyetértettek abban, hogy

a keresztényi segítségnek az a legjobb módja, ha a konfliktusok helyszínén tesznek meg mindent a békéért: azok, akik a háborús helyzet elől a határ menti táborokba menekülnek, még hazamehetnek, ám Európából soha nem fognak visszatérni.

Orbán Viktor és Marc Fromager az európai népesedési válságról is eszmét cseréltek. Megállapították, hogy ennek kezelésére két megoldás létezik:

vagy szorgalmazzák a születéseket azzal, hogy a politika középpontjába a családok érdekeit helyezik, vagy pedig a migrációs áramlatokat szorgalmazzák.

Ma Nyugat-Európa csak az utóbbi megoldást használja, de ezzel veszélybe sodorják a kontinens jövőjét – hangzott el a találkozón.

Marc Fromager Az Egyház a Világon című folyóirat főszerkesztője is. Rendszeresen publikál a keresztényüldözés és vallásszabadság témájában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és az Aid to the Church in Need (ACN, Segítséget a szükséget szenvedő egyháznak) katolikus jószolgálati világszervezet franciaországi szervezetének igazgatója, Marc Fromager találkozója a Karmelita kolostorban 2019. május 22-én