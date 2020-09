Orbán Viktor: felkészítettük az egészségügyet a második hullámra – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Korányi kórházból érkezett a Kossuth Rádió stúdiójába.

„Megérkezett a második hullám, ilyenkor a régi praktikákat kell elővenni, ha indokolt, tartok kórházellenőrzést” – indokolta látogatását Orbán Viktor.

„A baloldali sajtóban elterjedt, hogy a Korányi kórházban nincs elegendő lélegeztetőgép, de a helyszínen meggyőződtem arról, hogy ez nem igaz. Van elegendő hely, lélegeztetőkészülék és most még ember is” – tette hozzá.

„Ha a kijelölt kórházakban elfogy a kapacitás, akkor jön a következő kórház. Van egy lépcsőzetes haditervünk arra, hogy mi történik akkor, ha egy kórház betelt” – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, hogy ha ma hirtelen kellene sok embert fogadni, akkor 10 ezer olyan ágy van, amin el tudnak látni koronavírus-beteget. Mindezeken felül még további 20 ezer elérhető ágy áll rendelkezésre. Az egészségügyet felkészítettük a második hullámra – mondta a kormányfő.

A kormányfő szerint az egészségügy fel van készítve, a miniszterelnök arra kéri a magyarokat, hogy tartsák be a maszkviselésre és távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

„Az országnak működnie kell” – hangsúlyozta.

Arra vonatkozóan, hogy várhatók-e további szigorítások, Orbán Viktor elmondta, a felelősség a kormányé és személyesen a kormányfőé, így az operatív törzzsel konzultálva és a munkacsoportokkal együttműködve hoznak döntéseket. A járványügyi szakembereknek elsőbbségük van ebben az ügyben és a kormányfő arra kéri az embereket, ne a szakembereket támadják, mert a védekezés sikerese ma elsősorban rajtuk múlik és az ő támadásukkal egyben az országot támadják.

A miniszterelnök szerint nem a sajtó a fő hibás a félelemkeltésben és az álhírek terjesztésében, a baloldali politikusok már annál inkább, hiszen nem az ésszerűségre törekednek és az állampolgárok felelős tájékoztatására, hanem a baloldal gerjesztette politikai vita zajlik, amibe beszállt a hozzájuk kötődő sajtó is.

„Meg vannak a feltételek a védekezésre, nincs ok pánikra, ha a baloldal is ezt mondaná, akkor a sajtó sem gerjesztené a vitát. Most igazán lehetne támogatni az országot”