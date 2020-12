Orbán Viktor: győzött a józan ész (videó)

A megállapodás megszületett – jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök.

Magyarország érdekeit megvédtük, a partraszállás sikerült!

Azt hiszem megvolt az utolsó kör is itt a magyar delegáció termeiben, összejöttek azok a miniszterelnökök, akik a végső döntést meghozták és lefutottuk az utolsó kört is, megvan a megegyezés, pillanatokon belül be is jelentik – mondta néhány perccel korábban Orbán Viktor miniszterelnök a közösségimédia oldalára feltöltött videóban arról, hogy az unió vezetői megállapodtak a költségvetésről.