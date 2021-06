Orbán Viktor: a válság során a legnagyobb terhet a családosok vitték – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy a nyugdíjprémium más mint az szja-visszafizetése. Míg a nyugdíjprémium arról szól, hogy ez a társadalmi csoport se maradjon ki a növekedés kedvező hatásaiból, a családosok számára visszatérítendő adó azzal függ össze, hogy ők most éppen aktívak, ezt a pénzt ők keresték meg – tette hozzá.

Magyarország pandémia utáni visszatérése sikeres, de a kérdés az, hogy mire való ez a siker, mire használhatók fel az összegek? – hangzott el a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország! című műsorában, ahol Orbán Viktor adott interjút péntek reggel.

Ez egy értelmes és izgalmas vita, a miniszterelnök szerint a megfelelő válasz a kérdésre, ha ezt a pénzt visszaadjuk azoknak, akik megdolgoztak érte, pláne azoknak, akik a válság során a legnagyobb terhet vitték, ezek pedig a családosok. „Mindenki megkaphatja ezt az összeget, de csak az átlagbér erejéig” – szögezte le. „Szerintem ez egy igazságos és újszerű gondolat, de nemzeti konzultációra fogjuk bocsátani” – jelentette ki a kormányfő a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

A tegnap bejelentett nemzeti konzultációról is szó esett az interjúban. Az abban szereplő témaköröket illetően a kormányfő elmondta: a fő kérdés, hogy egyetért-e a társadalom abban, hogy nem ugyanaz lesz a világ, mint a járvány előtt. A miniszterelnök szerint nagy változások lesznek a vírus után, más képet fog mutatni a gazdaság is, mint a járvány előtt.

„A járványok és a népvándorlások korát éljük” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve: ennek megfelelően szerepelnek majd a kérdések a konzultációban.

Orbán Viktor elmondta: a járvány után az európai gazdaság jelentősen más képet fog mutatni. Emellett a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a következő időszak során a legnagyobb kihívást a gazdasági kérdések, a járványok és a migráció jelenti, ezért ezekről is szó lesz a nemzeti konzultációban.

„Migránshadak dörömbölnek Európa ajtaján”

– közölte.

Orbán Viktor a migrációs nyomás kapcsán hangsúlyozta, hogy idén nőtt az illegális határátlépések száma. Magyarország állláspontja a migráció kérdésében világos, amit a kormányfő tovább akar szigorítani.

„Az illegális migrációt a járványveszély miatt is el kell utasítani, hiszen ilyenkor különösen veszélyes”

– szögezte le a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte: a magyar kormány felfogása szerint nincs jó migráció. Mindenkinek ott kell boldogulnia, ahol megszületett, ebben kell segíteni, de a cél akkor se az, hogy ide jöjjenek és itt maradjanak, hanem, hogy átmeneti segítséget nyújtsunk.

„Nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget odavinni, ebben teljesít rosszul Európa”

– jelentette ki a miniszterelnök.

A gazdaság újraindítása egy nehéz témakör a kormányfő szerint. Felmerül a keresztény lélektan egyik kérdése, hogy hogyan tud lelki testvérség, barátság létrejönni az emberek között.

„A szűkösség és a baj során hirtelen az emberek közötti kapcsolatrendszerek is megváltoznak, szeretetteljesebbek lesznek” – véli a kormányfő. Orbán Viktor szerint a vállalkozók világában valóban érezhető valami olyasmi, hogy nem egyenként kell boldogulni, hanem segítséget kell nyújtani egymásnak, erre egyébként a Kereskedelmi és Iparkamara ragyogó ötleteket dolgozott ki, például olcsó, fix kamatozású hitelekkel is segítik a vállalkozókat, de további javaslatokat is vár a miniszterelnök a kamara részéről.

Magyarország azért tudott most nyitni, mert megfelelő vakcinapolitikát folytatott.

Orbán Viktor szerint azokkal kapcsolatban, akik nem vették fel második oltásukat, a nyomásgyakorlással óvatosan kell bánni. A magyar emberekben van felelősségérzet, de úgy tűnik, nem mindenkiben – mondta a kormányfő. Vannak kivételek, így például azok, akik önhibájukon kívül, egészségügyi okokból nem vették fel a második oltást, de a nagy többség valószínűleg nem ilyen. A kormányfő arra kéri az embereket, hogy vegyék fel a második oltást is, mert akik ezt nem teszik meg, azokat törölhetik a védettek közül.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy mindenkit megviselt a válság, nemcsak azokat, akiket közvetlenül érintett. A védekezés kimerítő időszaka után arra kérte az abban résztvevőket, hogy pihenjenek, menjenek szabadságra.

„A minimálbér emelése fontos, ha egy biztonságosabb, kevésbé törékeny gazdaságot akarunk létrehozni”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette: azokat kell segíteni, akik a legkevesebbet keresik, ezért szükséges a minimálbér emelése. Elmondta, hogy meg kell találni az egyensúlyt, hogy megfelelő összegű legyen a minimálbér és közben a kis- és középvállalkozások se menjenek tönkre, ugyanis ha egy vállalkozás nem tudja kigazdálkodni a minimálbér emelését, akkor csődbe mehet, ezért a kormány kész egyeztetni arról, hogy milyen segítségre van szüksége a vállalkozásoknak.

„A minimálbér és a garantált bérminimum együtt felfelé fogja nyomni a béreket Magyarországon. Továbbra is törekednünk kell arra, hogy az emberek minél többet kereshessenek” – jelentette ki a kormányfő.

A labdarúgó EB-vel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, több veszély is fenyegette ezt a játékot, és mivel hazánk hosszú ideig nem szerepelt EB-n, ez most egy óriási esély.

„Nehéz bekerülni oda, de ez most sikerült, a járvány hosszú ideig fenyegette az esemény megrendezését” – fogalmazott.

Nyugat-Európában nem olyan jó a helyzet, a magyarok játszanak például Münchenben is, de a járványhelyzet miatt a hatalmas arénába csak keveseket engednek majd be. De felmerülnek az ideológiai fenyegetések is, a rabszolgatartó államok nyomasztó lelki öröksége, az a bizonyos térdeplés. Orbán Viktor szerint ezt nem szabadna beengedni a focipályára. A kormányfő úgy véli, ezek az államok úgy gondolkoznak, ha mindenki vállalja ezt a terhet, akkor nekik könnyebb lenne a múlt feldolgozása, de mivel mi sosem voltunk rabszolgatartók, ehhez semmi közünk, ne keverjenek bele minket.

„Letérdelni egy európainak azért is nehéz, mert mi büszke népek vagyunk, egy sportolótól azt várjuk, hogy küzdjön és ha kell, állva haljon meg”

– fogalmazott.

„Az egész térdeplősdi egy elhibázott ötlet, miközben az alapja egy történelmi-filozófiai gyökerű lelkiismeret-furdalása a volt gyarmattartó népeknek” – jelentette ki a miniszterelnök.

