Orbán Viktor: a legfontosabb védelmi intézkedés az oltás

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszél.

Volt egy sikeres oltási hadjárat tavasszal, amivel a brit mutánst megfékeztük. A delta variáns most viszont végigszáguld a világon, így Magyarországon is, ami sokkal súlyosabb, mint a brit. Ha mindenki be lenne oltva, nem okozna nagy bajt. Az oltatlanok életveszélyben vannak – kezdte a miniszterelnök. Kórházba kerülhet, lélegeztetőgépre kerülhet, de nagyobb baj is történhet vele, ezért mindenkit arra kér Orbán Viktor, oltassák be magukat. A védelmi intézkedések, mint a maszkhasználat, lassítja a terjedést, de nem véd meg. Csak az oltás véd meg.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad Nagy Katalin műsorvezetőnek a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 15-én.