Orbán Viktor: most zárnunk kell ahhoz, hogy húsvét környékén nyithassunk – HALLGASSA MEG!

A járványügyi szakemberekre hallgatva hozták meg a döntéseket – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, nem volt más választás, mint a szigorítás.

Tragédia lesz, ha nem lépünk – ezt mondták a járványügyi szakemberek.

A kormány ezt meghallgatta, és ennek fényében döntött – mondta Orbán Viktor. A kormányfő is fenntartással viseltetik azzal a véleménnyel kapcsolatban, hogy most zárni kell, hogy nyitni lehessen. Húsvéttól lehet nyitás – jegyezte meg.

Március 8-án nyitva lesznek a virágboltok

Most a harmadik hullámban vagyunk, és ez erősebb lesz, mint a második hullám – mondta a kormányfő. A bölcsődéket egyelőre nem zárják be – tette hozzá. A szolgáltatásoknál, ami az élethez kell, annak mennie kell – emelte ki Orbán Viktor. Az éttermeknek, kaszinóknak, szállodáknak, műszaki cikkeket árusító boltoknak be kell zárniuk – tette hozzá a kormányfő. A virágboltok nőnapon, március 8-án még nyitva lehetnek.

A miniszterelnöki interjút itt meghallgathatja:

Minden érintett ágazat segítséget kap márciusban

A bértámogatást, amit korábban csak a turizmushoz kapcsoltunk, minden ágazatra kiterjesztjük. A katásoknak nem kell fizetniük erre az időszakra, az egész márciusi hónapra megkapják a bértámogatást és az adókedvezményeket

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Most azzal van a baj, hogy mutáns vírusok érkeznek Magyarországra, a különleges üdülőhelyekről hazatérő emberekkel. Ezeket a luxusvakációkat halasszák el, mert hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek másokat bajba sodorhatnak – tette hozzá.

20 ezer főre is felmehet a kórházban ápoltak száma

Orbán Viktor elmondta, hogy az oltások körül van némi technikai zavar, de a teljes terv jól halad. Már több mint 2,8 millióan regisztráltak oltásra. Április elejére már 2,5 millió beoltott ember lesz, és július elejére 8 millió beoltott lehet.

Drámai kihívások lehetnek a kórházakban

– mondta Orbán Viktor. 6389 új fertőzőtt van, 143 ember meghalt, és 6877 ember van jelenleg kórházban, és ez a szám felmehet 20 ezerre is – ismertette a kormányfő.

Hozzátette:

minden erőforrást mozgósít a kormány, lesz elég ágy, lélegeztetőgép és ember is. A magánegészségügyben dolgozókat is mozgósíthatják.

Teljesen megbízhatatlanok az uniós szállítások

A kormányfő elmondta, hogy a kínai vakcinának semmilyen mellékhatása nem volt az ő esetében. Sokfajta lehetőség van az oltások esetében – tette hozzá.

A kínaiak a szállításaikkal hibátlanul teljesítenek. Az uniós szállítások tragikusak

– mondta a kormányfő.

Az oroszok lényegében tartják az ütemet – mondta.

Felülvizsgálják a kiküldött SMS-ek kapcsán a hibákat

Orbán Viktor elmondta, hogy eddig személyes ismerettség alapú volt az oltás, most át kell állni az adatalapú oltásra. Az utóbbi esetében előfordul, hogy olyanokat hívnak be, akiket már beoltottak. Az is probléma, hogy nagyon sok ember nem ott lakik, ahol be van jegyeze.

Az egész folyamatot most leállították, és egy külön operatív csoport állt fel, hogy javítsák ezeket a problémákat.

A baloldal a vírus helyett a kormány ellen küzd

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az oltási terv kapcsán megtett változások a tudomány véleménye alapján születtek. A kormányfő kérdésre azt mondta, irigyli a baloldal problémáit, akik szerinte a vírus helyett a kormány ellen küzdenek.

Az ellenzék mindig azt mondja, amit Brüsszelben mondanak nekik, így tettek az orosz vakcina esetében is

– szögezte le.

Kifejtette, az európai poltikához két módon lehet viszonyulni: nemzeti szempontból, míg a másik oldal Brüsszelt képviseli Magyarországon.

Ezek a szerződések nem kikényszeríthetők

A kormányfő szólt arról is, hogy jogász szemmel is megnézte, milyen szerződéseket kötött az Európai Bizottság a gyógyszergyártókkal. Ezek a szerződések nem kikényszeríthetők – mondta. Korábban úgy döntöttünk, hogy Brüsszel tárgyaljon a vakcinákról, ez volt a terv. Megkötötték a szerződéseket, de nem jön a vakcina – tette hozzá.

Hajrá, Weber!

Orbán Viktor Manfred Weber kapcsán úgy nyilatkozott, hogy egyetlen nem magyar európai parlamenti képviselő véleménye és lelkiállapota sem érdekli.

Hajrá, Weber! – mondta annak kapcsán, hogy Weber beszélni akar vele. Megjegyezte, eddig erre nem került sor.

Nagy a nyomás az oroszokon

Szólt arról is, hogy a kínaiak most is több vakcinát küldtek, mint amiről szó volt. Az oroszokon óriási a nyomás, mert egyre több európai ország jelentkezik be náluk – tette hozzá.

Nehéz elérni, hogy az ember megkapja azt, amire leszerződött.

„Ennek megteremtésén dolgozunk”

Orbán Viktor azt mondta, hogy az útjaik elváltak az Európai Néppárttal. Beszélt a CDU új elnökével, aki egy nagyon sikeres tartományi miniszterelnök, de – mint mondta – úgy tűnik, hogy ide már túl későn érkezett – tette hozzá.

Orbán Viktor több partnerrel beszélt, és dolgoznak azon, hogyan lehetne megújítani az európai politikát.

Most van egy helyzet, a kezünk is sokkal szabadabb, az egyeztetéseket fel kell gyorsítani.

Annak megteremtéséért kell dolgozni, hogy a hazájukat és családjukat védő embereknek legyen egy politikai otthona Európában

– hangsúlyozta.

„A mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe”

Orbán Viktor elmondta, hogy a szakemberek sem látnak előre pontosan a vírus lefolyását illetően. Nagyon sokféle vélemény van. A mostani kéthetes zárással befordultunk a célegyenesbe, hiszek benne, hogy két hét múlva megkezdhetjük a nyitást – zárta szavait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában