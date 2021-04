Rasszistának bélyegezték az automata szappanadagolókat Kaliforniában

A Kaliforniai Egyetemen (UCLA) nemrég egy online vitát tartottak, ahol az intézményes rasszizmus volt a téma. Ezen vett részt egy ottani hallgató, Sullivan Israel, aki az élményeiről egy véleménycikkben számolt be – írja a V4NA.

Mint kiderült, a vita során egy diák azt állította, hogy az automata szappanadagolók rasszisták, mert nem látják az ő kezét a bőre sötét pigmentjei miatt. Egy másik hallgató azzal érvelt, hogy ezek a szerkezetek azért rasszisták, mert arra kényszerítik a fekete és barna bőrű diákokat, hogy mutassák meg a tenyerüket, az egyetlen világos bőrű részüket. A konklúzió az volt, hogy a szappanadagolók bizonyítékok a fehér emberek intézményes rasszizmusára.

Sullivan Israel azonban egyáltalán nem értett egyet az állításokkal, és azokat meg is cáfolta a The College Fix oldalán megjelent cikkében. Leírta, hogy ezek

A hallgató arra is rámutatott, hogy sok esetben neki sem működnek az automata szappanadagolók, amikor épp nem jó az érzékelőjük, ám ő ezt nem a hátrányos megkülönböztetés számlájára írja.

Israel szerint a probléma a szappanadagolókon túlmutat.

és ez megfigyelhető volt az online vitán is. A diákok közül ugyanis volt, aki azt állította, hogy a fehér emberek megetették a krokodilokkal a fekete gyerekeket, más pedig azt mondta, hogy egy tanár rasszista volt vele szemben, mert megkérdezte tőle, hogy honnan származik.

I believe that given no other option than to wipe one’s butt with WHITE toilet paper in a public restroom certainly negates any and all imagined systemic soap dispenser racism that is being perceived by a brainwashed female college student in, of all places, Southern California. https://t.co/OQoMZ0uB15

— Tom Gregory (@TomGregory27) April 25, 2021