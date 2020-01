Részegen randalírozott a szlovákiai környezetvédelmi miniszter

Rendőrök előállították a szlovákiai kormány környezetvédelmi miniszterét, Solymos Lászlót, aki részegen randalírozott egy pozsonyi étteremben – számolt be a pozsonyi média csütörtökön.

Solymos, aki a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt minisztere, sajtóinformációk szerint egy másik férfival, állítólag a testvérével együtt vacsorázott szerda este a Pozsony óvárosában lévő kínai étteremben. Szemtanúk leírása szerint szóváltásba keveredtek, majd az őket csitítani próbáló éttermi alkalmazottakkal is konfliktusba kerültek.

A pluska.sk hírportál beszámolója szerint a randalírozók széttörték az étterem üvegajtaját. Megsérült az étterem egyik alkalmazottja is, őt mentővel vitték be az egyik pozsonyi kórházba. A híradások szerint nyilvánvalóan ittas Solymos a kiérkező rendőröknek többször is azt kiabálta, hogy ő a környezetvédelmi miniszter, és megpróbált kiszállni a rendőrautóból.

Az incidensre rövid közleményben a szlovák kormányhivatal is reagált. Eszerint Peter Pellegrini kormányfőt nyugtalanítják a történtek, beszélt az ügyről a környezetvédelmi miniszterrel, és magyarázatot kért a történtekre. Solymos jelezte, hogy a nap folyamán sajtóbejelentést tesz.

Nem ez az első eset, hogy szlovákiai politikusok alkohol hatása alatt keverednek bajba. Néhány éve például Mikulás Dzurinda volt kormányfő sérült meg, mert ittasan elesett. A legnagyobb visszhangot kiváltó eset Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt korábbi elnökének nevéhez fűződik: a politikus részegen levizelt egy pozsonyi étterem balkonjáról. Több parlamenti képviselőt és magasabb rangú tisztségviselőt is kaptak már ittas vezetésen, és ez volt az egyik oka annak is, hogy néhány éve megszüntették a parlamenti képviselők immunitásának a szabálysértésekre vonatkozó részét.