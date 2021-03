Rétvári Bence: mi az az állítás, aminek a baloldal nem mondta még az ellenkezőjét?

Az Emmi államtitkára szerint Szabó Tímea egy évvel ezelőtt még túl soknak tartotta a kórházi ágyak felkészítését, de sokallta és drágállta a lélegeztetőgépeket is, most pedig pontosan az ellenkezőjét mondja mindennek. Ugyanez történt a nyitás kérdésével kapcsolatban is, hiszen Fekete-Győr András, Jakab Péter, vagy Karácsony Gergely is alig egy hónapja még azonnali nyitást követelt.

Ezt ne hagyja ki! Sorosék kezébe került a baloldali előválasztás Szabó Tímea napirend előtt arról beszélt: bár Orbán Viktor már novemberben látta, hogy baj van, mégsem tett semmit a járvány ellen. A Párbeszéd politikusa szerint a miniszterelnök ehelyett focimeccset rendezett, elvette az önkormányzatok adóbevételeit és vadászkiállításra adott pénzt. Mára többen szorulnak lélegeztetőgépre, mint amennyi van, és több mint 17 ezren haltak meg, ami a világon a harmadik legrosszabb eredmény százezer főre vetítve. Mint fogalmazott: Orbán Viktor hazudik és százezerek életét veszélyezteti azzal, hogy nem hívja le az uniós vakcinákat, ehelyett drágább kínai vakcinát vesz azért, hogy lophasson. Válaszában Rétvári Bence hangsúlyozta: Szabó Tímea csak a miniszterelnök szavainak felét idézte, ő ugyanis arról beszélt, hogy az EU-s vakcinabeszerzéssel van baj, mert elutasítják a keletről származó oltóanyagokat, amelyek eredményesek és biztonságosak. „Ezt ma már más országok is látják, és most ők is keletről akarnak vakcinát venni, a lista élén azonban Magyarország áll, mert időben eszmélt fel” – mondta az Emmi államtitkára. Emlékeztetett arra is, hogy Szabó Tímea egy évvel ezelőtt még túl soknak tartotta a kórházi ágyak felkészítését, de sokallta és drágállta a lélegeztetőgépeket is, most pedig pontosan az ellenkezőjét mondja mindennek. Ugyanez történt a nyitás kérdésével kapcsolatban is, hiszen Fekete-Győr András, Jakab Péter, vagy Karácsony Gergely is alig egy hónapja még azonnali nyitást követelt. „Mi az az állítást, aminek az ellenkezőjét nem mondták még? Saját magukat teszik gúny tárgyává” – jelentette ki Rétvári Bence. Már toborozzák a Gyurcsány-fiúkat A kormány nem végezte és nem végzi a dolgát – hangoztatta napirend előtti felszólalásában Vadai Ágnes (DK), aki azt állította: „nem készített a kormány oltási tervet önző módon”, majd káoszról és szervezetlenségről beszélt. „Naponta kell az orvosoknak döntenie, hogy ki kerülhet lélegeztetőgépre és ki nem. Remélem felfogták!” – közölte a Gyurcsány-párti politikus, majd az elhunytak számával dobálózott. „Egy döglött ebihalat nem lehet önökre bízni, nemhogy egy kócerájt!” – hangoztatta Vadai, aki megjegyezte: „ha oltásellenesek lennénk, akkor tisztelegnénk a bénázásaik előtt” Dömötör Csaba államtitkár elmondta, hogy a baloldal óriási erőket mozgósít, hogy aláássa az emberek bizalmát egyes vakcinák esetében. „Miért kampányoltak egyes vakcinák betiltásáért? Legalább ne beszéljék le őket az oltásról, ha már a járvány kezelésében nem tudnak segíteni!” – jelentette ki az államtitkár, emlékeztetve: DK-s polgármesterek biztatták az embereket, hogy ne oltassák be magukat, sőt Erdőkertesen az egyik, volt LMP-s politikus nem volt hajlandó beoltani az embereket. „Már folyik a 2022-es választás kampánya a baloldalon, már Gyurcsány-fiúkat toboroztak a Jobbiktól a Momentumig” – mutatott rá Dömötör Csaba, aki felidézte, hogy a baloldal füstgránátot és krumplit dobált, valamint újságírókat fenyegetett. Ez a gátlástalanság politikája, amit nem akartunk visszakapni! – jelezte Dömötör Csaba, miközben Kövér László házelnöknek csendre kellett intenie Vadai Ágnest a bekiabálása miatt. A szivárványkoalíciónak csak a hatalom kell A Fidesz a járvány kezelése helyett önkényuralmi rendszerének kiépítésére koncentrál. Magyarország megtanulta, hogy a Fidesz nem számíthat – hangoztatta Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, aki szerint a kormány részéről „több felelősségre van szükség és kevesebb lopásra”. „A hazugság paravánja sohasem takarhatja el a valóságot” – mondta a szocialista politikus, aki a 2022-es parlamenti választásokra utalva már a kormány elüldözéséről beszélt. Rétvári Bence államtitkár közölte, a szivárványkoalíció járvány idején hatalmi pozíciókkal foglalkozik. „A kormánynak nemcsak a járvánnyal, hanem a baloldallal is meg kell küzdenie, hiszen gátolja a járványkezelést” – fogalmazott. Elmondta, hogy Magyarországon van az unióban a második legtöbb beoltott, csak Málta előz meg minket, a baloldal pedig ekkor beszél káoszról és eredménytelenségről. „Ha önökön múlt volna, három és félmillióval kevesebb vakcina lett volna hazánkban, hiszen ennyi keleti vakcinát rendeltünk eddig” – hívta fel a figyelmet az államtitkár, majd megjegyezte: az Európai Bizottság beismerte, hogy nem sikeres az uniós vakcinabeszerzés. „Nemcsak a saját álhíreiket, hanem az emberek véleményét is el kellene olvasnia” – tette hozzá Rétvári Bence a szocialista képviselőnek. Kocsis Máté: Lenyűgöző a baloldal gátlástalansága – Lenyűgöző az a gátlástalanság, hogy a baloldal úgy tesz, mintha senki nem emlékezne arra, mit mondtak két-három hete – mondta Kocsis Máté napirend előtti felszólalásában kedden – írja az Origo. – Ha Önökre hallgatnánk, akkor feleannyi ember lenne beoltva, mint most – tette hozzá. – Nehéz napokat élünk itthon és Európában – mondta napirend előtti felszólalásában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közölte, hogy tömeges oltás folyik Magyarországon, és ez örömteli fejlemény. Aki még nem regisztrált, az tegye meg – tette hozzá. – Ma már a magyar utat követi több uniós ország a keleti vakcinák kapcsán, mivel bebizonyosodott, hogy az sikeres volt – mondta Kocsis. Emlékeztetett arra, hogy egyre több baj van a brüsszeli szállításokkal, és nem lakosságarányosan osztják ki a vakcinákat. – Brüsszel hibájából félmillió magyar nem kap oltást csak márciusban és áprilisban – hangsúlyozta Kocsis. Arra kérte Brüsszelt, hogy hozzák nyilvánosságra a vakcinaszerződéseket. Jó dolog volt hallgatni a magyar szakemberekre. Kocsis Máté szerint lenyűgöző az a gátlástalanság, hogy a baloldal úgy tesz, mintha senki nem emlékezne arra, mit mondtak két-három hete. – Ha Önökre hallgatnánk, akkor feleannyi ember lenne beoltva, mint most. Lehet kikérik az oltásellenes kampányukat, de azt Önök tették. Kocsis Máté szólt arról is, hogy Gyurcsány Ferenc a kormányfőnek beadott vakcinát is megkérdőjelezte. A Gyurcsány kérésére visszalépő LMP-s háziorvos megtagadta a vakcinák beadását – tette hozzá. – Önök abban érdekeltek, hogy minél több fertőzött, és minél több halott legyen, szégyelljék magukat.