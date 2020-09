Rossz tapasztalatai sem gátolják abban, hogy mások becsületébe gázoljon Jourová

A politikus végül 300 ezer euróra perelte a cseh államot. De saját rossz tapasztalatai sem tartották vissza „az uniós alapszerződés értékeinek őrzőjét” attól, hogy bírósági ítéletek nélkül hirdessen ítéletet Magyarországról, a magyar emberek demokratikus választási lehetőségeiről vagy a magyar miniszterelnökről – mutat rá a V4NA hírügynökség cikke.

Az Európai Bizottság alelnöke korábban még annak volt a híve, hogy mindenkit megillet az ártatlanság vélelme. Főleg akkor, amikor 2006-ban Prágában letartóztatták, mert a vád szerint a cseh kormány regionális fejlesztésért felelős helyettes államtitkáraként 2 millió cseh korona (mintegy 70 ezer euró) kenőpénzt fogadott el a Budišov kastélyának felújítására szánt uniós támogatásból. Mivel

Vera Jourová ellen, a jogászból lett politikus beperelte a cseh államot. Eredetileg 8,5 millió cseh koronára (hozzávetőleg 300 ezer euró) tartott igényt a fogva tartása idején kiesett bevételeire hivatkozva, amiből végül 3,5 millió koronát (120 ezer euró) megkapott.

Jourová 33 napot töltött előzetes letartóztatásban, majd a cseh ügyészség 2008 nyarán felmentette arra hivatkozva, hogy nem találtak elegendő bizonyítékot ellene. Jourová megszenvedte az előzetes letartóztatást. Bár nem nyert bizonyítást bűnössége, férje elhagyta. Jól tudja tehát, milyen könnyen tönkremehet egy ember élete a vádaskodások miatt.

Az EB alelnökeként, vagyis „az uniós alapszerződés értékeinek őrzőjeként” mégsem tartotta vissza semmi Jourovát attól, hogy ítéletet alkosson bírósági eljárás nélkül Magyarországról, a magyar emberek demokratikus lehetőségeiről vagy a magyar miniszterelnökről, ahogy azt a Der Spiegel című népet lapnak adott interjúban tette. Jourová Magyarországot nyilvánosan „beteg demokráciának” nevezte, és azzal sértegette az Európai Unió magyar polgárait, hogy „nincsenek abban a helyzetben, hogy önálló véleményt alkossanak”. E kijelentésekkel nemcsak a demokratikusan megválasztott magyar kormány ellen indított támadást, de megsértette a magyar embereket is.

Horko v debatě Jourová vs. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci v otázce bulharské korupce. “I sharply reject your accusation that I am an accomplice of Borissov. Please, do not offend me like that.„ https://t.co/NW5K0x4X4j

— Matěj Skalický (@mskalick) September 10, 2020