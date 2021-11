Rusvai Miklós: a harmadik oltás felfrissíti az immunrendszerünk emlékezetét

Az antitestek az oltás után három héttel érik el a legmagasabb szintjüket, hat hónap elteltével azonban a védőérték alá csökkennek – figyelmeztetett Rusvai Miklós. A virológus ugyanakkor rámutatott: a harmadik oltás felvételével a szervezet újra eredményesen fogja termelni az ellenanyagot, így aki most beoltatta magát, az a negyedik járványhullám végéig már védettséget szerzett.

Alaptétel az, hogy a harmadik oltás senkinek sem árt, ezáltal frissítjük fel ugyanis az immunrendszerünk emlékezetét, amelynek köszönhetően a szervezetünk újra eredményesen fogja termelni az ellenanyagot

– tudta meg a Magyar Nemzet Rusvai Miklóstól. A víruskutató megjegyezte: aki most beoltatta magát, az a negyedik járványhullám végégig biztosan védelmet szerzett, jövő ősszel azonban ugyanez már nem lesz elmondható. „Az antitestek az oltás után három héttel érik el a legmagasabb szintjüket, ami egyénenként nagyon változó, utána viszont nagyjából hathetente feleződik a mennyiségük, hat hónap után pedig biztosan a védőérték alá csökken a számuk. Van, akinél azonban ez akár két hónap után is bekövetkezhet” – mutatott rá a szakember.

Hozzátette: ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az immunrendszer elfelejtette volna a védőoltást, mivel az immunmemória működik. A probléma inkább az, hogy öt–hét napra van szüksége az immunmemória alapján működésbe lendülő immunrendszernek egy fertőzés esetén az antitestek termelésére.

Ennek értelmében, ha valaki például szeptember elején vette fel a harmadik oltását, akkor az immunrendszere a vakcináció után öt–hét nappal már elkezdte termelni az antitesteket, és mostanra már elég antitest van a vérében. Következésképpen nem kell öt–hét napnak eltelnie ahhoz, hogy a szervezete elkezdjen védekezni, hanem azonnal, már a fertőzés pillanatában reagál a bejutott vírusokra – magyarázta a víruskutató. A harmadik oltással tehát időt nyerünk, de az immunrendszerünk nem felejtette el az első két dózist sem – rögzítette Rusvai Miklós.

A virológus továbbá kitért arra is, hogy az oltások felvétele mellett az immunrendszer memóriája frissül akkor is, ha valaki átesik a fertőzésen.

Hangsúlyozta: a SARS–CoV–2 vírusfertőzéstől nem félni kell, hanem fel kell készülni rá, vagyis időben beoltatni magunkat. Ha az antitestszintet sikerül megfelelően magas szinten tartani, akkor a vírustól nem lehet súlyosan megbetegedni, mivel újabb és újabb immunlökéseket ad a szervezetnek – húzta alá.

Arra a felvetésre, hogy a harmadik oltást az alapimmunizálás részévé kell-e tenni, a szakember elmondta: érdemes ezen elgondolkodni, ugyanakkor még korai erről beszélni, mivel egyes országokban az 5–11 éves korosztály immunizálása is csak nemrég kezdődött meg. Rusvai Miklós szerint azonban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vélhetően még karácsony előtt Európában is engedélyezni fogja az 5–11 évesek vakcinációját a Pfizer szérumával, ettől kezdve pedig Magyarországon is sor kerülhet az említett korosztály beoltására.

Hamisították a védettségi igazolványt, az apa már elhunyt Koronavírussal kórházba került egy négytagú, hamis védettségi igazolvánnyal rendelkező család Budapesten. A család egyik tagja sem oltatta be magát, de szerettek volna külföldre utazni, ezért hamis védettségi igazolványt szerezte be – írta meg a Blikk. A családtagok egymás után kapták el a koronavírust, valamennyien egy fővárosi kórház intenzív osztályán kötöttek ki – még a kisiskolás gyerekek is lélegeztetőgépre kerültek. A kisebbik gyermek még mindig életveszélyes állapotban van, a családfő szervezete azonban feladta a küzdelmet, az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálatot indított a hamis védettségi igazolványok ügyében. A hatóságok egyébként jelenleg is 17 olyan ügyben nyomoznak, amelyben orvosok, nővérek, ápolók pénzért közreműködtek hamis védettségi igazolványok készítésében.

Borítókép: Alács Rita szakorvos beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a Bács-Kiskun Megyei Oktatókorház oltópontján Kecskeméten 2021. november 15-én.