Segítenie kell a kanadai tanároknak a diákok nemváltását, de tilos a szülőket beavatni

A dokumentumból, melyet a torontói kerületi iskolaszolgálat állított össze, kiderül, hogy a tanárok miként segíthetnek a diákoknak elrejteni a szüleik elől a nemváltásukat, és a nemi átmenetet – írja a V4NA.

A pedagógusokat arra utasítják, hogy a gyermekek szexualitásáról és identitásáról tudomásukra jutott információkat ne közöljék a szülőkkel amennyiben a diák erre nem ad külön utasítást.

és azt is pontosan leírják, hogy az oktatóknak, és az iskola dolgozóinak hogyan kell kezelnie a diákok magánéletét. Ennek értelmében pedig csak a tanuló kifejezett utasítására lehet elárulni a szülőknek, vagy törvényes képviselőknek, hogy a gyermekük transznemű. „Az iskola dolgozói nem árulhatják el másoknak a tanuló transzneműségét vagy bármilyen identitását kivéve, ha valamilyen oknál fogva különösen nagy szükség van az információra”.

In this memo, the TDSB instructs toronto school officials to help students adopt a trans identity at school while deliberately hiding this information from parents pic.twitter.com/rr7vw9bFwO

— Jonathan Kay (@jonkay) October 11, 2021