Soha annyi kém nem dolgozott Ausztráliában, mint most

A titkosszolgálat jelenleg olyan mértékűnek ítélik meg a fenyegetést, hogy úgy döntöttek, megtörik a hallgatást.

A hidegháború idején sem tevékenykedett Ausztráliában olyan sok külföldi hírszerző, mint mostanában – jelentette ki Michael Burgess, az ausztrál hírszerzés (Asio) igazgatója kedden a parlamentben.

Az ausztrál titkosszolgálat ritkán hoz nyilvánosságra részleteket a munkájáról, de jelenleg olyan mértékűnek ítélik meg a fenyegetést, hogy úgy döntöttek, megtörik a hallgatást.

Michael Burgess elmondta: hírszerzők megfigyelik és zaklatják az Ausztráliában letelepedett külföldieket. Kiemelte, hogy az északnyugat-kínai Hszincsiangból érkezett ujgurok Ausztráliában és más országokban is kiemelt célpontnak számítanak. Ausztrál egyetemeken tanuló hongkongi diákok ugyancsak arról számolnak be, hogy megfélemlítésnek vannak kitéve, miközben a Hongkongban élő családtagjaikat is megfenyegették a tavalyi demokráciapárti tüntetések után.

A parlamenti képviselők előtt tartott beszámolójában az Asio igazgatója nem említette konkrétan Kínát, de azt kiemelte: az Ausztráliában élő diaszpórák tagjainak megfigyelése nem más, mint támadás Ausztrália szuverenitása ellen.

„Elfogadhatatlan, hogy az országban élő embereket megfélemlítsék azért, mert demokratikus reformok mellett álltak ki, vagy emberijog-sértéseket bíráltak” – fogalmazott Burgess.

Az utóbbi években több ausztrál politikus keveredett kémkedési botrányba. Egyesekről kiderült, hogy pénzt fogadtak el Pekinghez köthető személyektől, másokat azzal vádoltak, hogy kínai propagandát folytattak.

Az Asio igazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: megállapították, hogy külföldi hírszerzők igyekeznek minden szinten megtévesztő kapcsolatokat kiépíteni politikusokkal, azzal a céllal, hogy előmozdítsák saját országuk érdekeit. Azért veszik célba őket, hogy „kifürkésszék a titkainkat, és befolyásolják a döntéshozatalunkat” – tette hozzá.

Az ausztrál hatóságok szerint Kína – azóta, hogy Hszi Csin-ping elnök hatalomra került 2013-ban – egyre erőteljesebben próbál befolyást gyakorolni az ausztrál politikára. Tavaly Duncan Lewis, az Asio korábbi igazgatója azt állította, hogy Peking „kémkedés és beavatkozás” útján „ellenőrzése alá akarja vonni” az ausztrál politikai köröket.