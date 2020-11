Sokkoló adatokat közölt a járványhelyzetről a francia egészségügyi miniszter

Egy kórházban tett személyes látogatása során győződhetett meg arról a francia egészségügyi miniszter, milyen elkeserítő állapotok uralkodnak a francia egészségügyben. A statisztikák szerint négypercenként meghal egy fertőzött az országban.

Franciaországban napról napra dőlnek meg a negatív rekordok a járvány kapcsán. Olivier Véran egészségügyi miniszter a Twitteren tett közzé megdöbbentő adatokat, amelyek szerint két másodpercenként megfertőződik valaki, félpercenként kórházba kerül egy fertőzött és négypercenként meghal egy beteg – írja a V4NA hírügynökség.

Oui, le confinement est une épreuve pour tous les français.

Mais je rappelle que le #covid19, c’est:

1 malade toutes les 2 sec.

1 hospitalisation toutes les 30 sec.

1 mort toutes les 4 mins.

Respectons ce confinement, soyons solidaires. L’État protégera, et accompagnera. — Olivier Véran (@olivierveran) October 31, 2020

A francia egészségügyi miniszter egyébként kedden a parlamentben kelt ki magából és olvasott be az ellenzéki képviselőknek, mivel nem értettek egyet a kormánypárt azon javaslatával, amely szerint az országban az egészségügyi szükségállapotot február közepéig kell meghosszabbítani. Végül egyébként – mivel Emmanuel Macron pártjából jó páran nem vettek részt a késő esti parlamenti ülésen – a tervezett időtartamnál jóval kevesebb ideig, csak december 14-ig sikerült meghosszabbítani Franciaországban a szükségállapotot.

Josiane Corneloup, a Republikánus Párt képviselője azzal indokolta az ellenzék döntését, hogy az év végi ünnepek egy olyan időszak, amely rendkívül fontos, és szerintük mindent el kell követni annak érdekében, hogy a francia emberek találkozhassanak a családtagjaikkal a koronavírus-járvány ellenére – írja a Le Figaro.

Olivier Véran azonban épp aznap Jean Castex miniszterelnök társaságában ellátogatott a Párizstól délre található Corbeil-Essonnes nevű település kórházába, ahol saját szemével győződhetett meg róla, hogy milyen elkeserítő állapotok uralkodnak a francia egészségügyben, ezért sem értett egyet az ellenzék javaslatával. A tárcavezető több fiatalt is látott a kórházban kritikus állapotban.

A miniszter emiatt kelt ki magából. Azt mondta a képviselőknek, hogy az a valóság, ami a kórházakban történik, hogy a dolgozók életeket mentenek, miközben a politikusok meg a parlamentben vitáznak. Úgy fogalmazott: aki nem akarja meghallani az igazságot, az inkább menjen ki a teremből.

Tény, hogy Franciaország, akárcsak a vírus első hullámában, most is rendkívül rosszul szerepel, sorra dőlnek meg a negatív rekordok, túlterheltek az egészségügyi dolgozók, és a kórházak is kezdenek megtelni.

A Le Figaro cikkéből kiderül, hogy a Santé Publique France (SPF) francia közegészségügyi szolgálat adatai szerint az elmúlt 24 órában több mint 850 halálos áldozata volt a koronavírusnak, egy nap alatt 469 beteg került intenzív osztályra, ezzel 3869-re nőtt az intenzív osztályon kezelt páciensek száma.

Borítóképünkön Olivier Véran francia egészségügyi miniszter