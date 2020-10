Soros-szervezetek jelentéséből plagizált az Európai Bizottság alelnöke

Vera Jourová a héten komoly támadást intézett Magyarország ellen. A Spiegelnek adott interjújában kijelentette, hogy Magyarországon „beteg demokrácia” van. A cseh politikus Soros György amerikai tőzsdespekuláns pénzén fenntartott szervezetek közkedvelt mondását nyúlta le.

Vera Jourová, az Európai Bizottság egyik alelnöke, aki az értékekért, átláthatóságért és jogállamiságért felelős biztos, szeptember 25-én interjút adott a Német Szociáldemokrata Párthoz (SPD) kötődő Der Spiegel című lapnak. A cseh politikus többek között azt állította, hogy Magyarországon „eltűnőben van a demokrácia”, illetve „Magyarországon nem illiberális demokrácia, hanem beteg demokrácia van”.

Kis utánajárással kiderül, hogy

a „beteg demokrácia” kifejezés nem feltétlenül Jourová saját fejéből pattant ki, ugyanis Soros Györgyhöz köthető szervezetek előszeretettel használják a fordulatot

– hívta fel a figyelmet erre a V4NA hírügynökség.

Az angol nyelvű portálok szerint a politikus a „sick” szót használta, amely arra utal, hogy a korábban több mint egy hónapot előzetes letartóztatásban töltő politikus a propagandakiadványokat sem tudja pontosan idézni, hiszen ezekben az „ill” szót használják. De ne legyünk előítéletesek, az is lehet, hogy csak a németről angolra fordítás közben változott meg a szóhasználat.

2017 decemberében a Human Rights House nevű norvég szervezet tett közzé több nyelven is egy elemzést, amelyben arról értekezett, hogy az illiberális kormányok – többek között – Magyarországot és Lengyelországot „beteg demokráciává” változtatják. A jelentés elkészítésben olyan Soros-közeli szervezetek vettek részt, mint a Helsinki Bizottság vagy a Társaság a Szabadságjogokért.

Azonban a Human Rights House is a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) finanszírozásában áll. Éves beszámolójukból kiderül, hogy tavaly a bevételük több mint 2,5 millió euró volt, és köszönetet mondtak Soroséknak a támogatásért. A pénzügyi kimutatásokból kiderül, hogy nagyjából 43 ezer eurót kaptak.

Szintén a demokrácia betegségeiről közölt hosszú jelentést tavaly novemberben az International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) nevű szervezet. Ők is Soros Györgyhöz köthetők, 2017-ben 175 ezer dollárt kaptak az OSF-től.

Borítóképünkön Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke