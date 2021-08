Szakértő: hatékony hírszerzéssel megelőzhető az újabb tömeges menekülthullám

Kevés esélyt lát egy újabb tömeges menekülthullámra az Afganisztánban kiújult harcok kapcsán az Európai Embercsempészet Elleni Központ helyettes vezetője, aki szerint hatékony hírszerzéssel ezeket a kezdeményezéseket csírájában el lehet fojtani – írta a Magyar Nemzet a csütörtöki számában.

Sztanovics Gábor a lapnak elmondta: arra lehet számítani, hogy az afgánok kisebb csoportjai különböző időkben és útvonalon fognak megérkezni a Balkánra, ott jellemzően más nemzetiségekkel fognak keveredni és ilyen csoportok tagjaként elsősorban embercsempész szervezetek segítségével kísérelnek meg majd eljutni a kiválasztott célországba.

Hozzátette, hogy sok migráns szorult be a Balkánra, akik csak arra várnak, hogy tovább csempésszék őket. Egyebek közt a szír helyzet megoldatlansága is folyamatosan fűti a migrációt, továbbra is tömegek indulnak el és elsősorban a balkáni útvonalon Németország felé tartanak. A Balkánon pedig egyre több az embercsempész elsősorban Horvátországban és Szlovéniában, de e téren Magyarország is kezd felzárkózni.

Alternatívaként jelentős számú migráns veszi útját Szerbiából Romániába, elsősorban Temesvárra. Az ott lévő menekülttábor, illetve a városban lévő egyéb illegális menhelyek a csempészés gyűjtőpontjává emelték a várost. A Németországban elfogott nagyobb migránscsoportok többségét román és török kamionokban csempészve szállítják – fejtette ki.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a balkáni útvonalon kábítószer is érkezik – elsősorban heroin – Európába Magyarországon át, továbbá terroristák is érkezhetnek ezeken az útvonalakon Európába.

„A migrációban és a kábítószer-csempészetben egy közös pont van, az unión kívülről érkező kamionok érintettsége. Egy rendőr ezek bármelyikében találhat embert vagy kábítószert”

– mondta a lapnak.

Megjegyezte, hogy az Európai Embercsempészet Elleni Központot a 2015-ös migrációs válság után azzal a céllal hozták létre, hogy hatékony támogatást nyújtson a tagállamoknak az embercsempész szervezetek elleni küzdelemben.